Pastor señala a Karol G de tener canciones satánicas e invocar al diablo

Karol G es una de las cantantes más importantes a nivel mundial, su talento la ha llevado a presentarse en importantes escenarios internacionales, como recientemente lo hizo en el Festival Coachella.

En los conciertos sus fanáticos cantan a grito herido sus canciones, la ovacionan en los eventos y aplauden a diario sus logros y éxitos. Sin embargo, existen detractores que critican su música e intentan opacar su trayectoria, como es el caso de un líder espiritual, quien asegura que la cantante tiene mensajes subliminales en sus canciones.

Te puede interesar: VIDEO: a Karol G se le olvidó la letra de una de sus canciones en pleno concierto

Pastor critica las canciones de Karol G

Se conoció un video de Tik Tok en el que, en medio de una ceremonia religiosa, un pastor asegura que las canciones de Karol G tendrían un mensaje satánico.

“Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste, cuando yo te hacía pom, pom, pom pom”, dice en un principio el líder espiritual, refiriéndose a la primera estrofa de la canción, ‘Mi cama’.

Más adelante, el religioso dice lo siguiente: “el señor debe reprender ese pom pom, pero vamos a escucharla invertida (…) dice ‘Oh, satán, lleva tu cuerpo conmigo’”, asegura en el video.

Te puede interesar: Greeicy Rendón reaparece luego del nacimiento de su hijo Kai y hace esta confesión

Te puede interesar: Greeicy Rendón reaparece luego del nacimiento de su hijo Kai y hace esta confesión

Las declaraciones proclamadas por el pastor han generado opiniones divididas en redes sociales: “ese señor no conoce de la buena música”, “¿cómo se le ocurre decir eso?”, “ese pastor no sabe quien es Karol G”. No obstante, hay quienes comparten la postura del líder religioso.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea