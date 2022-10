¿Peter Manjarrés y Tata Becerra serán de nuevo padres?

Hace algunas semanas, los seguidores de Tata Becerra , esposa de Peter Manjarrés , rumoraban en redes sociales, acerca de un posible embarazo, después que la empresaria habló sobre algunos malestares que estaba teniendo. Hace unas horas, sin decir mucho al respecto, la pareja compartió en sus cuentas oficiales de Instagram el video de una ecografía con un texto que aumentó la expectativa.

“Con la bendición de PAPÁ DIOS Este 20 de octubre nace nuestro hijo PEDRO”, escribieron y las hipótesis entre los internautas aumentaron. La mayoría de los comentarios que tienen las publicaciones apuntan a un posible lanzamiento musical del cantante vallenato. “Me emocione!! Pensé que la tata estaba en embarazo de nuevo”, “Me alcancé a emocionar! Pensé que estabas embarazada”, “¿Una canción? ¿Un CD? O ¿alquilaron vientre? De igual manera felicidades”, con algunas de las reacciones.

¿Tata Becerra está nuevamente embarazada de Peter Manjarrés?

El rumor comenzó hace dos semanas, cuando María Alexandra Becerra, esposa del intérprete de Traga’o de ti, le contó a sus 1.5 millones de seguidores que experimentó malestares al momento de hacer su rutina diaria de ejercicio. “A veces el cuerpo no me da, me tocó salir del gimnasio porque me dio un mareo y unas ganas de vomitar horribles, estos días me he sentido súper mal, pero es que hoy sí no pude más, no sé qué tengo me va a tocar hacerme unos exámenes, hoy no me dio el cuerpo para nada”, contó.

Desde ahí los seguidores de la pareja, que contrajo matrimonio el 12 de agosto del 2016, y que tiene dos hijas, Mariana y María del Carmen, esperaron con ansias que el cantante y la empresaria dieran pronto la noticia de la llegada de un nuevo integrante de la familia. Más aún cuando en junio de este año, la abogada reveló para el programa Lo Sé Todo, que con el artista esperarían un año y medio para tener a su primer varón, al que llamarían Peter Jr.