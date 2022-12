Pipe Bueno reveló el costoso regalo que quiere darle a Luisa Fernanda W de Navidad

Han pasado 15 años desde que Andrés Felipe Giraldo Bueno, mejor conocido como Pipe Bueno, comenzó profesionalmente su carrera musical. Hoy y mañana, el artista de música popular celebrará con conciertos en Medellín y Bogotá.

El intérprete de Cupido falló ha estado acompañado de su pareja, Luisa Fernanda W, y de sus dos hijos, Máximo y Domenic, quien tiene un poco más de un mes de nacido.

¿Qué le va a regalar Pipe Bueno a Luisa Fernanda W en Navidad?

Como Navidad y Año Nuevo es una época de recogimiento, de compartir en familia y, para algunos, de muchos regalos, los famosos ya han comenzado a hablar de sus planes para celebrar estas fechas tan especiales.

Pipe Bueno habló con Pulzo, y reveló que no está pidiendo nada material para el 24 de diciembre, pero que, por el contrario, sí le gustaría sorprender a la madre de sus hijos.

Según contó, quiere regalarle a Luisa un automóvil, que, igual, no sería del uso exclusivo de ella, sino para toda la familia. “Quiero regalarle un carro a Luisa. Eso es un regalo para mí también, para la casa, en el sentido de poder darle felicidad a ella”.

Sobre la razón que tiene para no pedir nada en estas fechas, dijo que prefiere dar cosas que pedir, pues eso lo hace más feliz. “Soy muy malo pa’ pedir algo pa’ mí, tiene que ser que veo algo en un instante y digo: ‘estamos en Navidad, me lo compro’, pero ahorita no tengo deseos materiales propios, pero sí un carro para Luisa, que igual es pa’ la casa, entonces ahí está como la excusa”, dijo el artista.

¿Cuál será el regalo de Pipe Bueno para sus dos hijos?

De igual manera, Pipe habló de la importancia de sorprender también a sus hijos, Máximo de dos años, y Domenic, de un mes de nacido. “Darles mucho tiempo si me es posible y es lo que estoy tratando de hacer porque las carreras de nosotros, los cantantes, es un sube y baja, ahorita tengo una agenda en diciembre, entonces es poder estar, porque un padre presente realmente es un padre querido, porque lo material pues yo les voy a dar todo lo que se necesite pero si soy un padre que solo da cosas materiales, pues valgo tres tiras, entonces es estar”, confesó el amigo de Maluma.

Así celebraron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W el Día de las Velitas

El pasado 7 de diciembre, la familia Giraldo Cataño compartió su primera noche de velitas con sus dos hijos. En varias imágenes publicadas por el cantante, se observa enseñándole a Máximo a prender las velitas y cómo debía fijarlas en una superficie. “Miren, miren, miren, eso fue lo que prendí de velitas con mi hijo, con mi familia aquí desde Medellín. La cultura paisa que recibe muy bien diciembre, una cultura que comienza el primero de este mes con la Alborada y de ahí pa’ arriba, papá, marranada, una fiesta, regocijo en el hogar, las natillas, buñuelos, los chicharroncitos, pero siempre se pasa bien con unos tragos moderados”, dijo.