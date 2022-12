Pipe Bueno confesó que su hijo Máximo casi se cae por descuido suyo. Esto pasó

La carrera artística de Pipe Bueno ha estado llena de éxitos. En cuanto a su vida personal, el cantante de música popular ha revelado que está en su mejor momento. Hace 3 años sostiene una relación sentimental con la generadora de contenido paisa Luisa Fernanda W, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic.

A través de sus redes sociales, se observa que el artista disfruta al máximo su faceta como padre. Recientemente publicó un mensaje expresando su felicidad por haber conformado una familia. “No le tengan miedo al compromiso y al gran reto de conformar un hogar, nadie dijo que iba a ser fácil, pero al final la familia siempre VALDRÁ LA PENA”.

Sus hijos se han ‘robado’ el protagonismo en las redes sociales. Máximo nació en octubre del 2020 y Domenic llegó al mundo el 27 de octubre de este año. El recién nacido ha sido toda una sensación, especialmente, porque a diferencia de su hermano y sus padres, tiene los ojos azules.

¿Qué pasó con el hijo de Pipe Bueno?

Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, el intérprete de Cupido falló interactuó con sus 8,8 millones de seguidores, y habló sobre diferentes temas relacionados con su vida personal y profesional.

Entre los detalles, relató una anécdota de un día que se quedó cuidando a su hijo mayor cuando era un bebé, pero terminó pasando tremendo susto.

“Una vez con Máximo, cuando lo estaba recién bañando las primeras veces, se me resbaló y lo llegué a coger como de un pie. Casi se me cae, pero no se cayó”, relató.

Afortunadamente, logró maniobrar la situación, aunque esa no ha sido la única que ha tenido que enfrentar. También con Máximo, en otra oportunidad, sí terminó tocando el piso, cuando su pareja lo dejó a su cuidado. “Yo llegué trasnochado de cantar y Lu estaba ocupada, y me dejó al niño un momentico. Yo estaba trasnochado y lo recibí, le dije: ‘claro, claro’, y lo abracé y me profundicé cuando ‘pam’, se cayó mi enano Máximo. Pero no pasó nada, gracias a Dios”, contó.

El artista posteó un video donde aparece cambiándole el pañal a Máximo. En la descripción del clip escribió: “ser buen padre nos regala cosas materiales… ser buen es padre es ESTAR. ¿O ustedes qué opinan al respecto?... No es fácil tener tantos compromisos con tu carrera y al mismo tiempo ser padre, pero lo mejor que puedes hacer por tus hijos es estar presente, dedicarles tiempo y ser REAL, no olvides que tu hijo seguirá más tu ejemplo que tus consejos”.