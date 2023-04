Piqué: foto de Clara Chía en la playa en Emiratos Árabes generó debate

Después de la mediática separación de Shakira, Piqué y Clara Chía se fueron a disfrutar de unos días de vacaciones para celebrar el cumpleaños número 24 de la catalana, la mujer con la que dicen que el futbolista engañó a la barranquillera.

Shakira y Piqué. Foto: Instagram

Tras su llegada a Miami, la intérprete de Music Sessions #53 se ha reencontrado con algunos amigos y colegas. Por su parte, el futbolista ha estado presumiendo su amor con la joven estudiante de Relaciones Públicas.

Vacaciones de Piqué y Clara Chía en Emiratos Árabes

Aunque en un principio se rumoró que el destino que había escogido la pareja para pasar unos días de descanso juntos estaba alejado de las cámaras, al final no fue así pues algunos turistas los captaron en las playas de Abu Dabi.

Un video se hizo viral donde aparece el jugador rechazando a un niño que le pidió una foto. Enseguida, se observa que Piqué tuvo un incómodo momento al tratar de acomodar su pantaloneta de baño.

Supuesta foto de Clara Chía

Durante esas vacaciones, en Twitter se filtró una imagen que aparentemente, es de Clara Chía en la playa. Allí parece luciendo su cuerpo en la playa con un pequeño short y un croptop negro. “Inesperada foto muestra cómo luce la silueta de Clara Chía durante unas vacaciones. Clara Chía Martí se ubicó como una de las españolas más comentadas del momento, debido a toda la polémica que desató con la relación amorosa que formalizó con Gerard Piqué”, se lee en esa red social.

Inesperada foto muestra cómo luce la silueta de Clara Chía durante unas vacaciones.Clara Chía Martí se ubicó como una de las españolas más comentadas del momento, debido a toda la polémica que desató con la relación amorosa que formalizó con Gerard Piqué. #clarachia #Shakira pic.twitter.com/fkpgABqgec — fnews+espectaculos (@fnewsmas) April 21, 2023

Sin embargo, varios usuarios contaron que no se trata de ella, sino que es una imagen fake. “Nada que ver. Claramente no es ella”, “esa no es la figura de Clara Chía”, “no engañen”, “qué feas “piernas” un cuerpo que no tiene nada de atractivo”, “esa no es clara chia pero si 1 modelo de 1 site de ropa”, “fake news. No tiene cuerpo ni tiene corazón”, “la verdadera tiene el cuerpo cuadrado”.

Desde que se conoció que Clara Chía es la mujer con la que, al parecer, Piqué le fue infiel a la barranquillera, en redes sociales no han parado las críticas, tildándola de “quita maridos”.