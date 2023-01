Piqué vive duro revés, más grave que tema de Shakira. Se le cae millonario negocio

Se pensaba que no podría haber nada más grave que la canción Sesión 53, colaboración de Shakira y Bizzarrap, donde la colombiana no se guardó nada y señaló a su ahora ex, Gerard Piqué. Con el mencionado tema, la popularidad del deportista descendió aún más, pues ya se había visto lacerada desde que la pareja hizo pública su separación a comienzos de junio del 2022.

Al parecer por la ruptura Rakuten no apoyaría económicamente a Kosmos, empresa que perdió los derechos de la Copa Davis Foto: Getty

Después de haber sido chiflado en pleno estadio en varias oportunidades, perder seguidores e incluso algunos negocios la mala hora de Piqué parece estar empeorando. Mal momento en cuanto a los negocios y la parte profesional porque también hay que decir que el asunto personal si estaría pasando por un momento ideal con su novia Clara Chía. Aunque hay que mencionar que han surgido fuertes rumores de una crisis. No obstante, en teoría, Gerard Piqué y Clara Chía seguirían juntos y enamorados.

Volviendo a la crisis de Piqué, esta novedad tendría que ver con los derechos de la Copa Davis que el español tenía con su empresa Kosmos.

Piqué se quedó sin la copa Davis y el apoyo de Rakuten

Fue a través de un comunicado oficial que la Federación Internacional de Tenis anunció el fin de la sociedad de la Copa Davis con Kosmos Tennis. El evento era el contrato más grande que poseía la compañía del ex jugador del Barcelona.

“La Federación ha asegurado que las medidas de contingencia financiera se implementen. Y como custodios de la competición operaremos las eliminatorias y finales de 2023 como estaba programado. La ronda Final 8 se llevará a cabo en Málaga, España, este noviembre”, anunció el ente.

Se dice que fue la empresa del ex de Shakira quien rescindió del contrato, pues quedó incapacitada para cumplir con los pagos pactados en agosto del 2018 cuando las dos organizaciones firmaron el acuerdo. Kosmos acordó pagar 3.000 millones de dólares al evento en un plazo de 25 años, pero hoy la suma resulta demasiado alta para la compañía de eventos en la que trabajan Piqué y Clara Chía. Esto a pesar de que Gerard estuvo en algunos países árabes buscando patrocinio. También hay que recordar que uno de los principales sponsors de este acuerdo era Rakuten, cuyo dueño y fundador, Hiroshi Mikitani, conoció a Piqué, gracias a Shakira, pero con el asunto de la ruptura al parecer, no renovó su alianza con Kosmos, dejando un evidente hueco económico en las finanzas de la empresa del deportista. Los otros patrocinadores en 2022 eran Juve&Camps, LaLiga, Lexus, Cervezas Victoria y Quadcode y Socios, pero con cantidades inferiores.

