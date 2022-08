Ya se cumplen dos meses desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron, después de muchos rumores, su ruptura luego de 12 años de relación y dos hijos, Milan, de nueve años y Sasha, de siete. La pareja no deja de estar en el ojo público mientras tratan de llegar a un acuerdo de separación, en el que prima el bienestar de sus niños, a quienes la colombiana desea llevar a vivir a Estados Unidos.

¿Piqué ya no entra a la casa de Shakira? Así esperó a sus hijos afuera

Parece que entre la expareja, que en su tiempo fue una de las más admiradas, ya todo está dicho y los límites están fijados. Después de tres semanas de vacaciones con sus hijos en México y Estados Unidos, la cantante y sus hijos regresaron a Barcelona y el futbolista no dudó en ir a visitar a los pequeños.

Lo que sorprendió a muchos fanáticos, pero al parecer no mucho al deportista, ocurrió cuando Piqué llegó a recoger a sus hijos. El ex de Shakira no hizo el más mínimo intento de ingresar a la casa que compartió durante tantos años con la artista y ni siquiera anunció su llegada, simplemente se limitó a esperar, fuera del carro, a que sus niños salieran. Durante diez minutos, el barcelonés se quedó en la puerta del hogar de la barranquillera. Así lo mostró un video de Europapress, un medio que se ha encargado de seguir los pasos de la cantante y el futbolista desde que anunciaron su separación.

Finalmente, Sasha y Milan salieron para reencontrarse con su papá, quien cargó una pesada maleta hasta el carro y se marchó con los niños.