¿Por qué Alexandra Montoya renunció a ‘MasterChef Celebrity’? Esta es la razón

Esta temporada de MasterChef Celebrity ya comenzó a generar polémica, generando todo tipo de comentarios entre los televidentes e internautas. Por primera vez en la historia del programa, un participante renuncia por voluntad propia. Se trata de la periodista y humorista Alexandra Montoya quien sorprendió al abandonar ‘la cocina más importante del mundo’.

Natalia Ramírez, recordada por haber interpretado a Marcela Valencia en Betty, la fea, se reintegró al programa en su reemplazo. Recordemos que la actriz había sido la primera eliminada de la competencia. Sin embargo, la repentina salida de la humorista generó toda una polémica luego de que la presentadora Claudia Bahamon expresara su desacuerdo con esa decisión.

Alexandra Montoya explica las razones de su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Una vez se hizo pública su renuncia, usuarios de internet comenzaron a dejarle mensajes malintencionados, razón por la que la humorista conocida como ‘la mujer de las mil voces’, reveló lo sucedido a través del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, del cual ella hace parte. “Yo la verdad, estoy sorprendida con la reacción que se ha generado de esto en redes y la verdad quiero agradecerle a Gabriel como director de ‘La luciérnaga’; a Felipe Cabrales, presidente del grupo de Caracol, por su apoyo constante antes, durante y después de haber participado en este concurso”, comenzó diciendo.

Enseguida, también aprovechó para agradecerle a los oyentes y a sus familiares, quienes la apoyaron en los programas que alcanzó a estar de MasterChef Celebrity. Aunque no dio muchos detalles por la cláusula de confidencialidad que firmó antes de comenzar el reality culinario, sí dejó en claro que fue una decisión propia y no por inconvenientes con ningún compañero. “Yo no entiendo la incomodidad, yo sé que han renunciado más personas y me fui en un momento en el que estaba ganando, en que me llevaba en las mejores relaciones con todos, sin excepción. Me fui cocinando, pero tomé la decisión porque simple y llanamente no era feliz”.

De igual manera, aprovechó que ayer se celebró El Día de la Mujer, para enviar un profundo mensaje. “Y hoy, especialmente en el Día de la Mujer, invito a que no permitan que nadie pretenda ‘esteriotiparlas’ como débiles porque tomamos este tipo de decisiones o que somos polémicas, peleonas o que nos quedó grande. Eso no tiene ningún nombre distinto y se llama carácter. Y decidí salirme porque no fui feliz y ya”.