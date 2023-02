Premios SAG 2023: los mejores momentos de la gala

Ayer, 26 de febrero, se celebró la edición número 29 de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, también conocidos como SAG Awards. Cientos de figuras de Hollywood llegaron hasta el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles para reconocer a los mejores actores de cine y televisión. Este año, la ceremonia marcó un alto nivel de audiencia, pues fue transmitida sin pausa en el canal de YouTube de Netflix. Desde el 2024, se transmitirá a nivel mundial en la plataforma de streaming.

Uno de los proyectos más premiadaos fue la exitosa película Everything Everywhere All at Once, también conocida como Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, la cual obtuvo los galardones de Mejor actriz en un papel principal, Mejor actor en un papel secundario, Mejor actriz en un papel secundario y Mejor elenco en una película.

Michelle Yeoh recibió su primera nominación al Premio Óscar por su interpretación en "Todo en todas partes al mismo tiempo". Foto: Cortesía: A24

Beso de Jamie Lee Curtis en los SAG

La actriz de 64 años se ganó el reconocimiento a ‘Mejor actriz de reparto’ por su participación en Everything Everywhere All at Once. La estatuilla marcó el primer SAG de la actriz en su segunda nominación a los mismos. Lo llamativo, además de su merecedor premio, fue que la sorpresa de la estadounidense fue tal que abrazó y beso en la boca a su compañera de set Michelle Yeoh.

Reencuentro entre Andrew Garfield con Sally Field

Los actores de la película The Amazing Spider-Man se reencontraron en la ceremonia, donde se reconoció a Sally Field con el premio de honor a toda su carrera. La actriz de 76 años interpretó a la tía May en la película donde Andrew Garfield personificó al Hombre Araña. Fue justamente el estadounidense de 39 años quien le entregó el reconocimiento a su compañera y vivieron un emotivo momento.

Entre otros momentos también se destacaron actores como Brendan Fraser recibiendo el galardón a ‘Mejor actor’ por The Whale; la caída de Jessica Chastain al momento de subir al escenario para recoger el premio a ‘Mejor actriz en una serie limitada’; y la unión entre Jenna Ortega y Aubrey Plaza al recitar, a la vez, las mismas palabras.