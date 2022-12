Presentadora de Noticias Caracol se casó en secreto ¡Aquí todos los detalles!

La periodista Daniela Pachón ingresó a trabajar a Noticias Caracol en el año 2015, y aunque inició como reportera, con los años se convirtió en la presentadora de los fines de semana.

Aunque comparte muy poco sobre su vida privada, a principios de este año, Daniela publicó una tierna imagen presentando oficialmente en redes sociales a su hija Victoria.

“Dos meses de mi nueva vida, de sentir el corazón contento, de querer comérmela a besos o espicharla en mis brazos, de sentir impotencia cuando llora y no saber qué hacer, de nuevas marcas en mi cuerpo, de grabarme sus gestos, de perderme en su mirada, de sueño interrumpido, de enternecerme”, compartió en su momento.

Daniela Pachón se casó

Por estos días, se conocieron detalles de la boda de la presentadora con el Filmaker y productor Giovanni Quintero. La pareja contrajo matrimonio este jueves 29 diciembre en Santander. Varios de sus amigos publicaron imágenes del romántico momento.

Uno de los invitados fue el actor español Álvaro Benet. Mónica Torres, una amiga muy cercana a Pachón, quién pese a que no pudo asistir a la boda, envió un emotivo mensaje a la pareja.

“Hoy se casa mi mejor amiga de la universidad y me duele mucho que hoy no pueda estar acompañándola y quería enviarle este mensaje. Espero que sea un día de ensueño. Mándame muchas fotos, me muero por verlas”. Aquí algunas fotografías del evento.

Daniela Pachón y Giovanni Quintero se casaron el jueves 29 de diciembre en Santander. Foto: Instagram

