Alejandro Riaño y Mari Manotas: ¿Cómo es la custodia de sus hijos tras separarse?

En marzo de este año, después de seis años juntos, Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas confirmaron el fin de su relación. La empresaria y el comediante se habían casado en 2019, después de comprometerse en 2018. La pareja tiene tres hijos, Matilde y los gemelos Agustín y Antonio.

Tiempo después, la caleña confesó que ella y su exesposo hicieron muchos esfuerzos desde pandemia para salvar su relación, incluso fueron a terapia de pareja, pero no funcionó. Ahora, se muestran felices con sus nuevas parejas y tienen una buena relación, enfocados en el futuro y bienestar de sus tres niños.

Mari Manotas reveló cómo se distribuye el tiempo de sus hijos con su exesposo Alejandro Riaño, especialmente en la época decembrina. Foto: Instagram

Así celebran navidad y fin de año Mari Manotas y Alejandro Riaño

Ahora que están separados, como muchas otras parejas de la farándula, la empresaria, de 29 años, y el creador de ‘Juanpis González´, de 36, han encontrado una solución para pasar las fechas importantes con sus hijos. Este diciembre no fue la excepción y, como contó la caleña, encontraron el método perfecto que sigue funcionando hasta el momento.

En Cali se celebra la Feria, entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Mari Manotas, como buena vallecaucana, disfrutó de las celebración por lo que viajó hasta la ‘Sucursal del cielo’ para compartir en familia. “Allá me llevo a los niños y después me devuelvo a Bogotá, se los entrego al papá para que él pase con ellos fin de año y yo me voy para una finca en tierra caliente”, reveló al programa Lo Sé Todo.

Justamente ayer, el comediante bogotano publicó su reencuentro con sus tres pequeños, lo que quiere decir que los planes de la expareja siguen funcionando y como dijo la empresaria, Riaño celebraría la llegada del 2023 junto a sus pequeños.