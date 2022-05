¿Qué hace Carolina Soto con la ropa que usa en ‘Día a Día’? Esto dijo

Carolina Soto es una de las conductoras de Día a Día, del canal Caracol, junto a Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas. Todas las mañanas, los presentadores alegran con sus ocurrencias a los televidentes.

Cada uno de ellos se destaca, entre otras cosas, por los diferentes looks que utilizan en cada programa, que son muy admirados por sus seguidores. De hecho, hay algunos que piensan que esa ropa es de ellos o que se las regalan, y que por eso ya ni espacio tendrán en el clóset para guardar todos sus atuendos.

Para responder a esos interrogantes de los internautas, la caleña Carolina Soto decidió hacerlo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3,4 millones de seguidores.

Esto hace Carolina Soto con la ropa que se pone en ‘Día a Día’

De acuerdo con lo que dijo Carolina, la teoría de que se quedan con toda la ropa que usan en el programa no es del todo cierta. “Yo no me quedo con todo, eso depende: si me gustó mucho algo, lo compro, me quedo con eso”, dijo la presentadora.

No obstante, reconoció que sí hay algunas que se las obsequian y cuando eso no pasa y a ella le gusta mucho alguna prenda, le hacen un descuento especial para que se quede con ella. “Muchas veces me hacen descuento y demás y, obviamente, muchas marcas también le mandan a uno regalitos”.

Generalmente, todas las mañanas, Carolina Soto comparte con sus fanáticos el outfit que utilizará en Día a Día.

