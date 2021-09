¡Qué hermosos! Lincoln Palomeque enternece las redes con video de sus hijos

Mucho se ha hablado de la ausencia de Lincoln Palomeque en su casa. La misma Carolina Cruz, pareja del actor, contó en varias ocasiones que por motivos de trabajo Lincoln tiene que viajar constantemente. Esa es la razón por la que poco publican fotos juntos.

Este fin de semana, el actor compartió con sus 3.3 millones de seguidores un tierno video de sus dos hijos. En el clip, se observa a Matías, primogénito de la pareja de famosos, jugando dentro de una piscina de pelotas con Salvador, a quien abraza, consiente y llena de besos. El actor a quien se le escucha la voz de fondo escribió: “Él se lo quiere devorar”.

El video enterneció tanto las redes sociales, que los usuarios no dudaron en dejarles varios mensajes a los pequeños. “Es una familia hermosa, Dios les bendiga inmensamente”, “lo más bello”, “qué lindos”, “hermosos.... Dios les bendiga”, “bendiciones a eso bellos bebes”, “son divinos estos dos hermanitos”, “qué bellos los hijos de esta hermosa pareja”.

Otros internautas no pasaron desapercibido que la presentadora de Día a Día no estuviera presente en ese momento, pese a que estaban en la misma casa: “¿por qué no sale Carolina?”, “¿Y Carolina?”, “pero está raro que Carolina y Lincoln no se tomen fotos juntos”, escribieron.

Han sido varias veces las que le han preguntado a Carolina Cruz por qué dejaron de compartir fotos juntos en sus redes sociales. Hace pocos días, para el programa Lo Sé Todo, la presentadora respondió: “Ha sido un tiempo muy difícil para él, porque ha estado grabando todo el tiempo. Pasamos 12, 15 o 9 días en los que no nos vemos, entonces pues no ha sido muy sencillo para él. Se le juntaron dos producciones y aunque hubiéramos querido en familia compartir muchas cosas, hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar las bendiciones y más si son laborales”.

