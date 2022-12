‘La vuelta al mundo en 80 risas’: Piroberta y Juan Diego Vanegas probaron gusanos

La vuelta al mundo en 80 risas, el programa de humor que reemplazó a La Descarga, el templo de la música, que retoma en enero, ha cautivado a miles de televidentes que se divierten con cada una de las ocurrencias de las parejas que recorre el mundo para mostrar los lugares y la comida más típicas de varios países.

En el más reciente capítulo, la primera pareja en mostrar su experiencia fue la conformada por Piroberta y Juan Diego Vanegas, quienes estuvieron en Vietnam. El humorista y el chef aparecen caminando por una de las calles más concurridas de Hanói. “Los mercados y una cantidad de ingredientes que se consiguen acá en Vietnam, son característicos de la gastronomía de la región, por ejemplo gusanos. ¿Has comido gusanos?”, le dijo Juan Diego al humorista.

¿Cómo les fue a Piroberta y a Juan Diego Vanegas comiendo gusanos?

Enseguida, el chef le mostró a su compañera unos gusanos con los que hacen arepas. “Es un gusano con el que hacen unas arepitas, unas hamburguesas o unos buñuelos. Este gusano normalmente está debajo de la tierra y sale cuando el mar y el río se juntan, ahí el gusano sale a flote en el agua y ahí ponen unas redes y así lo cazan. Es una fuente de proteína supremamente buena y supremamente utilizada acá. Bueno, con toda, ¿estás lista o no?”, le dijo a Piroberta.

De acuerdo con las palabras de Juan Diego, una vez lo probó, el gusano es aromático y sabe a carne de cerdo. “Sí hay pedacitos en los que uno muerde y siente una contextura como babosa que es lo que nos da realmente el gusano, pero está bien”.

Piroberta, por su parte, mostró, jocosamente, todo el desinterés de probar esa comida típica de Vietnam. “Yo me quedo con tu paladar, te creo todo lo que dijiste a mí no me interesa probar”. Finalmente, se atrevió a hacerlo y su rostro cambió completamente, afirmando que sí le había gustado.

Luego de esa divertida experiencia, Piroberta llevó a Juan Diego a comer embrión de pato. “Se pueden ver algunas partes ya del pato… Uy Piroberta usted por qué me pone a hacer eso”, dijo antes de probarlo. Una vez lo hizo, sus gestos evidenciaron que no le había agradado.“No voy a probar más, perdónenme pero no me gustó”.