¿Qué pasó con Miley Cyrus y Liam Hemsworth? Esta es la razón de su divorcio

Dos años después de su divorcio, y desde que Miley Cyrus estrenó su canción Flowers, hace una semana, sus seguidores recordaron una de las relaciones sentimentales más sonadas en toda la trayectoria de la estrella de Disney. La estrella de Tennessee y el actor australiano Liam Hemsworth se conocieron en 2009, cuando protagonizaron la película La última canción. Su amor superó la ficción, y desde entonces iniciaron un romance.

El idilio duró diez años, aunque de manera intermitente. Primero, estuvieron juntos durante cuatro años, del 2009 al 2013, y regresaron en el 2016. En el 2018 se casaron, pero ocho meses después se separaron y terminaron divorciándose en 2020. A pesar de haberse mostrado muy enamorados durante años, los fanáticos de la artista sacaron varias hipótesis sobre su amor que sigue dando de qué hablar.

Las canciones de Shakira y Miley Cyrus, donde hablan sobre sus relaciones sentimentales pasadas con Piqué y Liam Hemsworth, siguen encendiendo las redes. Foto: Getty Images - Getty Images

¿Por qué terminaron Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

En febrero del año pasado se hizo viral un hilo en Twitter donde un seguidor de Miley contaba la cronología de la relación de las dos estrellas y los ‘desplantes’ que, supuestamente, Liam le habría hecho a Miley en público. En su versión, el usuario @milesholy califica al actor de “misógino, controlador, celoso y machista”.

Según cuenta la publicación, en varias ocasiones se ve como el actor ‘humilla’ o hace quedar mal a su pareja durante las entrevistas, por ejemplo, le pide controlarse, comportarse mejor y hasta critica su sazón en las comidas que ella le preparaba. Después de los polémicos y drásticos comportamientos que tuvo la artista, decidió hacer una pausa en la música para concentrarse en su relación. En ese momento, Miley empezó a llevar un look más “recatado” o “decente”, que, supuestamente, su esposo “aprobaba”.

"liam se enfadó porque su bici tenía una rueda pinchada y le dije que usara la mía que es rosa con flores, me decía ‘esto va a estar en todas las revistas’, al salir me dijo: ‘te odio, no estoy feliz’, me pidió que le diera la mía y le dije: ‘mi bici es morada no hay diferencia" pic.twitter.com/H1vsFuUlsI — flowers🌸 (@milesholy) February 1, 2022

Las últimas veces que Cyrus ha hablado sobre su relación con Liam, siempre lo recuerda con amor, aunque sus recientes canciones digan lo contrario. La actriz y cantante, que concedió una entrevista para el pódcast Joe Rogan Experience, dijo: “fue terrible. Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien que amaba y yo nos dimos cuenta de que ya no nos amamos como solíamos hacerlo. Me sorprende que el público piense que no hay un lapso que no hayan visto, lo que podría haberme llevado a esto (una infidelidad)”. No es como: ‘Un día eras feliz en la alfombra y al día siguiente te besabas con tu amiga en Italia, ¿qué carajo?’. Hay mucho tiempo en el medio que no viste”.