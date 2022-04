¡Qué regalos! Andrea Valdiri dio celulares, TVs y algo más a meseros de su boda.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron este Sábado Santo en el Hotel El Prado de la Ciudad de Barranquilla, varios salones fueron acoplados exclusivamente para la boda y una recepción que los novios e invitados nunca olvidarán. Hubo shows musicales de varios reconocidos artistas, múltiples decoraciones y un menú de talla internacional. Precisamente, quienes atendieron las mesas de la recepción y a los invitados especiales, los meseros, también salieron felices y ¡premiados!

REGALOS PARA TODOS EN LA BODA

Andrea Valdiri siempre se ha distinguido por compartir su fortuna y ganancias con sus amigos, público y con quienes le colaboran en cada una de sus iniciativas y momentos especiales, esta no fue la excepción. Los invitados a la boda se llevaron un inolvidable recordatorio de una moneda de oro de 18 kilates con la fecha de la boda y el rostro de los novios grabado, sin embargo, ellos no fueron los únicos que salieron ‘regalados’, los meseros que atendieron las mesas de los comensales también se fueron felices, tal cual nos contó la novia en exclusiva. “A todos los meseros les di la oportunidad de sacar un papelito para que se llevaran un regalo, soy una mujer muy agradecida y a la gente que me ayuda les doy la posibilidad de compartir mis alegrías”, comentó a Vea la influencer que siempre se ha caracterizado por su bondad y empatía. “Los llamé a tarima y les di la oportunidad de meter la mano a una caja, dependiendo del papelito que sacaron se llevaron televisores, tablets y celulares”, agregó.

LA FACETA SOCIAL DE ANDREA VALDIRI

Este gesto de los regalos responde a una faceta muy reconocida de Andrea Valdiri, la social, que la caracteriza como una mujer empática con su público y empleados que siempre comparte lo que posee. “Mi faceta social viene de muchos años atrás, por ejemplo, a mis bailarines les pago una mensualidad y también les pago por show, ellos no se pueden quejar. He tenido varios grupos de bailarines que he sacado adelante. También ayudo porque a mí me tocó tan duro que yo sí sé que es vivir eso, siento que nunca puedo perder esa esencia, porque el día que la pierda dejo de ser Andrea. Me pongo mucho en los zapatos del resto por lo que me tocó, quiero que tengan ese rato de alegría, que se les olviden los problemas, tener una esperanza y que sepan que sí se puede”, comentó en entrevista exclusiva a la revista Vea la bailarina y modelo Andrea Valdiri.

