¡Qué ternura! Greeicy Rendón presumió su barriguita de embarazada con sexi video

Luego de anunciar que se convertiría en madre por primera vez, y de mantenerlo en secreto por varios meses, Greeicy Rendón ya comenzó a publicar las primeras fotos y videos de su barriguita.

La caleña publicó un video en su cuenta de Instagram, donde suma 18,8 millones de seguidores, para hablar, junto con su pareja Mike Bahía, sobre la llegada del nuevo integrante. “Nos llega como una muy linda sorpresa, no lo estábamos planeando, era un sueño que teníamos, sabíamos que era una posibilidad. Gracias a Dios en ningún momento he sentido miedo ni me he sentido asustada, me he sentido tranquila y creo que eso se lo debo a que tengo gente con quien contar y a que tengo un gran compañero a mi lado” dijo Greeicy en su video, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones.

La pareja ha recibido cientos de mensajes de felicitación en sus redes sociales, en su mayoría, halagando la barriguita de la cantante. “Muero con su pancita”, “te ves hermosa con esa barriguita”, “te sigues viendo muy sexi”, “se te ve hermosa esa barriguita esta”, “divina esa pipa”, “hermosa esa pancita”, comentaron los usuarios.

Según contó la cantante, su nuevo tema Att: Amor es una canción para celebrar la vida, pues habla de la expectativa y alegría que generan los nuevos retos, como el de ser madre por primera vez. “Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños, siento que hoy en día, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño”, afirmó.

Greeicy ha demostrado que su barriguita no ha sido impedimento para seguir siendo una de las mujeres más sexis del país. Así ha quedado en evidencia con sus característicos bailes.