¿Quién fue el eliminado de ‘Yo me llamo’ anoche?

Yo me llamo es el reality musical más visto por los colombianos. Todas las noches por el canal Caracol, los televidentes se han podido deleitar viendo y escuchando las increíbles presentaciones que los imitadores han brindado a lo largo del programa.

El programa concurso ya se encuentra en su recta final. Hasta ayer quedaban cuatro finalistas, pero luego de la emotiva noche de eliminación, tres de ellos continuaron en competencia.

Bruno Mars, el más reciente eliminado de ‘Yo me llamo’

Este miércoles, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Yo me llamo, donde fueron definidos los tres finalistas. Los imitadores de Camilo Sesto, Maluma, Leonardo Favio y Bruno Mars brindaron un gran show. Sin embargo, los jurados César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez tuvieron que tomar una difícil decisión y entre lágrimas despidieron a ‘Yo me llamo Bruno Mars’, no sin antes destacar su gran talento y todo el avance que tuvo gracias a la escuela del reality. “Mi padre me trajo acá por su gracia y esto es para mi esposa, para mis hijos, cada cosa que hago es por ellos. Gracias, Colombia, los amo, Dios los bendiga”, dijo el artista al despedirse.

La salida del imitador de Bruno Mars generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos internautas habían expresado su molestia porque el artista continuaba en la competencia cuando, según ellos, habían mejores imitadores como Carlos Gardel y J Balvin. Sin embargo, otros defendieron al cantante y elogiaron su talento no solo para cantar igual que su artista, sino por su excelente puesta en el escenario siempre y su destreza para bailar y tocar varios instrumentos, al igual que el original.

