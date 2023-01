RBD: Poncho Herrera se sinceró sobre las razones para no unirse a la gira

Faltan pocos días para que los fanáticos de la famosa agrupación mexicana RBD se enteren de las posibles fechas de la gira mundial de la banda, que se separó hace catorce años. Aunque la reactivación de la página oficial de la agrupación de la novela Rebelde emocionó a diferentes generaciones de fans, una noticia dejó un sinsabor en muchos de ellos.

Como lo hizo también en el único concierto de 2020, Alfonso ‘Poncho’ Herrera no estará en este nuevo reencuentro, donde confirmaron sus participaciones Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Al actor de 39 años, quien desde hace unos años triunfa en Hollywood, le siguen lloviendo críticas de internautas, que lo culpan de no tener amor por sus inicios en la novela y hasta hablan de una posible enemistad con los demás integrantes de la banda.

Así ha cambiado la vida de los integrantes de RBD, protagonistas de ‘Rebelde’, desde que la banda se separó en el 2009. Foto: Instagram

Poncho Herrera habló sobre su ausencia en RBD

Semanas después del primer anuncio de RBD, Poncho por fin rompió su silencio y confesó las verdaderas razones por las que no estará en el reencuentro. “Voy a estar trabajando, amigos. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto que va a ser muy exitoso, y yo les deseo todo el éxito del mundo”, aseguró a las cámaras de Despierta América.

Una de las periodistas le preguntó sobre su único post, donde recordó una frase de la canción principal de la novela Rebelde para motivar a sus seguidores a unirse a una causa social, acto que muchos usuarios de internet interpretaron como burla. “No, de ninguna manera, fue una posibilidad para poder dar a conocer una problemática que existe y es apoyar a personas que están necesitadas, personas que se han desplazado y creo que es una muy buena manera de poder utilizar esa plataforma para concientizar a la gente de un problema muy complejo y que todos podemos ayudar”, confesó.

¿Qué piensa Alfonso Herrera de ‘Rebelde’?

No es la primera vez que el mexicano debe aclarar sus opiniones y sentimientos sobre el proyecto que lo lanzó a la fama mundial. “Yo estoy feliz, yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido y seguiré agradecido, simple y sencillamente estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra porque al final de cuentas mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”, expresó, y también aseguró que desconoce la cifra que le pagarán a sus compañeros por el reencuentro, pues no estuvo presente en el momento en que comenzaron las negociaciones.