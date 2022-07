Revive los momentos más polémicos de Isabella Santiago en Masterchef Celebrity

Desde que la actriz y exreina venezolana Isabella Santiago se dio a conocer en Colombia, su nombre no ha pasado desapercibido, pues en reiteradas oportunidades ha estado en el ojo del huracán y ha sido viral en redes sociales.

Recientemente, la venezolana participó en el programa culinario, Masterchef celebrity del Canal RCN. Su paso por la famosa cocina causó un sinfín de comentarios entre seguidores del reality y los cibernautas, quienes a diario no escatimaban oportunidad para enviarle uno que otro mensaje a la exreina, quien frecuentemente manifestó que el nivel gastronómico de sus compañeros era muy inferior al que exigía la competencia.

Puedes leer: VIDEO: Macarena, hija de Tatán Mejía, quedó desconsolada por final de ‘MasterChef’

Peleas de Isabella Santiago en Masterchef Celebrity

Al inicio de la competencia, Isabella Santiago y Jair Romero debieron enfrentar, en pareja, un reto de caja misteriosa, en donde tenían que preparar unas almojábanas. No obstante, la preparación no salió como esperaban, pues minutos antes de culminar, la actriz se percató que el producto principal se había pasado de cocción. En ese momento tuvo un fuerte cruce de palabras con el actor colombiano.

Así mismo, en otro reto, la venezolana hizo pareja con la actriz Natalia Ramírez. Luego de la preparación, y a pesar de que ambas participantes iban muy seguras de su plato, los comentarios de Jorge Rausch no fueron los esperados, situación que las desanimó. No obstante, la exreina venezolana le refutó al juez su forma de evaluar. Cabe mencionar que Rausch no guardó silencio y le hizo un fuerte llamado de atención a la exparticipante.

Te puede interesar: Final Masterchef Celebrity 2022: Isabella Santiago y sus frases más polémicas

Otro de los momentos más álgidos en que la protagonista de Lala´s Spa se vio involucrada, fue cuando, en medio de un reto de campo, sostuvo un fuerte cruce de palabras con Ramiro Meneses, el hoy ganador de Masterchef Celebrity, Ramiro Meneses, quien le pidió que fuera una mujer sensata y humilde ante de las sugerencias de sus compañeros y jueces.

Todo no termina aquí, pues la exparticipante también vivió momentos de tensión con Manuela González, Chicho Arias, Tostao y Pamela Ospina.

Por otro lado, una vez Isabella Santiago fue eliminada de la competencia, cientos de cibernautas celebraron dicho acto, pues la consideraban una mujer problemática y muy polémica.