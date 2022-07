Final Masterchef Celebrity 2022: Isabella Santiago y sus frases más polémicas

El actor Ramiro Meneses se convirtió en el ganador de la más reciente temporada de Masterchef Celebrity y brilló por sus cuatro preparaciones con las que emocionó al jurado.

Además del triunfo del actor y todo el proceso de trabajo en la creación de sus platos de sus compañeros, Tatán Mejía , Chicho Arias y Carlos Báez , sin duda Isabella Santiago se volvió tendencia durante el último capítulo del programa de RCN, pues como era de esperarse, no se quedó callada.

Los cuatro finalistas estuvieron junto a sus familiares en el momento de preparar el postre, último platillo de la final, además sus excompañeros llegaron hasta las instalaciones del canal para apoyar a los finalistas y conocer el nombre del ganador.

Las frases de Isabella Santiago más polémicas

La actriz venezolana fue eliminada a pocos días de llegar a la final, y no dudó en desahogarse ante las cámaras cuando regresó a la cocina donde estuvo durante varios meses.

Maleja Restrepo , esposa de Tatán Mejía, y Manuela González , la mejor amiga del deportista, fueron incluidas en los comentarios de Isabella Santiago. Mientras ambas le ayudaban a su competidor favorito a recordar las recetas y le aconsejaban ingredientes, la actriz no dejó pasar desapercibida la situación.

“En este punto Tatán se dejó confundir y se dejó abrumar. ‘Maleja’ estaba diciéndole: ‘Esta cantidad, a este tiempo’. Y Manuela allá arriba también diciéndole un montón de cosas. Al final, Tatán queda como si no supiera un carajo”, dijo Isabella, quien por supuesto también sacó algunos ´trapitos al sol´ de los demás finalistas.

“Yo esperaba que en la final, alguno de mis compañeros tuvieran la iniciativa de proponer cosas nuevas”, “algunos de los platos de esta final no son dignos”, “para mi nada salva a ‘Chicho’ y a Carlos, siento que no están a la altura de una final de Masterchef. Para mí, las entradas justas, son las de Tatán y Ramiro en la final. El resto, la verdad, que no quiero ni siquiera opinar” dijo durante todo el capítulo. Ante sus comentarios, un seguidor aseguró que Isabella Santiago aún tenía la herida abierta de su eliminación y que necesitaba sanar.

Isabella confesó, ante las cámaras de RCN , que realmente vivía ese momento. “Es muy duro estar acá en la competencia, todavía no he superado este proceso. También aprendí que aprendiendo se gana. Siento que me cortaron las alas antes de tiempo” dijo la actriz.

Aunque en todo el capítulo pareció defender a Ramiro Meneses, quien se convirtió en el ganador de Masterchef Celebrity, y hasta lo felicitó en redes sociales, otros internautas recuerdan los roces que ambos sostuvieron durante la competencia y todo porque Isabella no respetaba mucho las habilidades culinarias del actor.

“Isabella no tiene vergüenza. Primero, el oso que hizo cuando la eliminaron y ahora la envidia que tiene la muestra en TV nacional”; “Muy triste ver la reacción y comentarios de Isabella”; “Por favor no más comentarios de Isabella” escribieron algunos seguidores en sus redes sociales al momento de ver el capítulo. Otros solo hicieron caso omiso o aplaudieron que Isabella Santiago dijera lo que sentía.