Rosalía en Bogotá: antes de su concierto, paseó por la Plaza Bolívar

La cantante Rosalía está a punto de salir a escena en su esperado concierto en Bogotá, en el Movistar Arena. La intérprete de Despechá, quien llegó A Colombia en medio de su gira Motomami World Tour, demostró que para ella no todo es trabajo.

La española, pareja de Rauw Alejandro desde hace once meses, decidió descubrir Bogotá como una turista más. Muchos visitantes se sorprendieron al reconocerla, a pesar del cuerpo de seguridad que la acompañaba, visitando el santuario de Monserrate, uno de los sitios más icónicos de la capital colombiana. Muy tranquilamente, la intérprete, famosa por sus bailes en escena y por poner de moda el término ´Motomami´, que nació como un homenaje a su madre y terminó convirtiéndose en una expresión de empoderamiento femenino, recorrió el santuario, se tomó fotografías con sus fans y hasta pudo interactuar con ellos.

Hoy, a unas horas de iniciar su esperado concierto, la intérprete de Saoko siguió de paseo por Bogotá, y antes de concentrarse en su presentación, recorrió la Plaza de Bolívar, donde no pudo evitar correr un poco tras las palomas, habitantes tradicionales de este sector de la capital colombiana, todo, por supuesto, en medio de risas. Los transeúntes que la reconocieron, no podían creer que estuviera allí, y los internautas de inmediato reaccionaron con el video del momento, que se volvió viral. “La amo JAJAJA”, “Tan hermosaaaa”, “una lindaaaa”, “Paloma mami”, “¿por qué no soy la paloma?”, “Que piernas” y “Que reinura”, fueron algunas de sus reacciones, en las que alabaron su belleza y su ´frescura´ a la hora de disfrutar como cualquier turista. La artista, que llegó a Colombia después de cantar en Chile, cantará en República Dominicana el 3 de septiembre, seis días después estará en el coliseo Miguel Agrelot de San juan de Puerto Rico, para después viajar a Estados Unidos y Canadá, donde interpretará sus éxitos en Boston, Nueva York, Toronto, Washington, Chicago, San Diego y San Francisco, entre otras ciudades.

Rosalía recorrió la Plaza de Bolívar, de Bogotá. La española visitó también el Santuario de Monserrate. Foto: Getty

Mick Jagger también paseó por el centro de Bogotá

Como Rosalía, quien disfrutó su ´encuentro con las palomas´ en la Plaza de Bolívar, otros famosos intérpretes han cedido al encanto del centro de Bogotá. Es inolvidable la escena que protagonizó Mick Jagger, cuando en 2016, y un día antes de su concierto en Bogotá, decidió caminar por el centro. El líder los Rolling Stones paseó por la carrera séptima, conoció el teatro Colón y además probó una oblea, típica golosina de nuestro país.