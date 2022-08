Rosalía: así pasó de ser eliminada de un reality a hacer su gira mundial Motomami

A los 28 años, Rosalía, la cantante, actriz y productora española, es considerada todo un fenómeno internacional de la música, la moda y las redes sociales.

Te puede interesar: VIDEO: Rosalía ya está en Bogotá y visitó Monserrate

Durante los últimos tres años, su carrera ha venido en ascenso y ya está en la cúspide del triunfo, gracias a varias de sus canciones, entre ellas, las del álbum El mal querer, que lanzó el 2 de noviembre del 2018 y que presentó como tesis para obtener el Título Superior de Flamenco en la Escuela de Música de Cataluña, donde también aprendió a tocar varios instrumentos.

Rosalía Bogotá: ¿Cuál es el significado de Motomami? Foto: Gettyimages

Del rechazo a convertirse una estrella

La joven, cuyo nombre completo es Rosalía Vila Tobella, nació en San Esteban de Saroviras, en Barcelona, España, el 25 de septiembre de 1993. En los próximos días cumple 29 años. Actualmente, su música está inclinada en el trap, en el rap y, además, tiene las bases folklóricas de su país.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Canta desde que tenía 7 años. Cuando cumplió 15, se presentó al programa de televisión Tú sí que vales, pero no fue seleccionada. En el reality, la artista realizó algunas presentaciones de canto y baile. Para su desdicha, su interpretación de Como en un mar eterno no fue del agrado de los jurados, quienes terminaron negándole su voto en primera instancia.

En vista de lo ocurrido, la española comenzó a cantar la versión a capella de No one, de Alicia Keys y, afortunadamente, logró pasar a la siguiente ronda, No obstante, la dicha no le duró mucho tiempo, pues más adelante cantó Leave de JoJo, pero volvió a recibir una negativa por parte del jurado. “Tienes mucho potencial, pero aún no sabes sacarlo”, le dijo uno de ellos, a lo que ella respondió: “No pasa nada, yo vengo aquí a recibir las críticas y a aprender de profesionales como vosotros. Acepto tu opinión”.

Vea también: ‘La Voz Kids’: conmovedora razón por la que Arelys Henao no tuvo fiesta de 15 años

¿Cómo se hizo famosa Rosalía?

La carrera de la artista no terminó ahí; todo lo contrario, ese rechazo fue un impulso para continuar y ser mejor cada día. En el 2016 participó en el Festival de Jerez y la Bienal de Sevilla. Grabó la canción Antes de morirme con el rapero C. Tangana. En febrero del 2017 obtuvo una nominación en la categoría Mejor Nuevo Artista de los premios Latin Grammy, por su álbum titulado Los ángeles.

En el 2017 lanzó varios temas que fueron éxitos, entre ellos, Malamente, que se llevó dos premios Latin Grammy, Pienso en tu mirá, y su álbum El mal querer. Dos años después, en el 2019, se unió al colombiano J Balvin, con quien lanzó Con altura, que fue todo un hit. También, estrenó Yo x ti, tú x mi con Ozuna.

Te puede interesar: Jean Carlos Centeno reveló cómo descubrió, a sus 20 años, que era adoptado

Ahora, la artista catalana es toda una sensación con su gira Motomami World Tour, que ha incluido países como España, Brasil, República Dominicana, Chile, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Francia y Colombia.

El nombre de la gira está relacionado con la unión de dos palabras que son de gran significado para ella. Moto y mami, en nombre de su mamá, a quien le gustaba desplazarse en ese tipo de vehículos. Además, según ella, no son palabras sueltas, sino que tienen un gran significado, refiriéndose al empoderamiento de las mujeres.