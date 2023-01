Sara Corrales recordó su romance con Robinson Díaz: “él me echaba los perros”

Sara Corrales no solamente es considerada una de las actrices más talentosas del país, sino también, una de las mujeres más hermosas. A lo largo de su carrera, la antioqueña ha protagonizado una serie de titulares en los medios de comunicación nacionales e internacionales que han estado relacionados no solo con su vida artística, sino también, con su área sentimental.

Sara lleva 10 años viviendo en México, pero mantiene un contacto frecuente con Colombia. Foto: Instagram

La actriz se dio a conocer por su participación en importantes producciones como Todos quieren con Marilyn, Vecinos, El señor de los cielos, Mujeres asesinas, El secretario, Ojo por ojo, entre otras.

¿Qué pasó entre Robinson Díaz y Sara Corrales?

En el 2009, se hizo público un romance que la actriz Sara Corrales tuvo con su colega Robinson Díaz. Ese escándalo de infidelidad le costó no solo a Díaz, sino también a Corrales, una serie de críticas en el mundo de la farándula, tanto que, por mucho tiempo, los involucrados no volvieron a hablar del tema.

Ahora, la paisa volvió a referirse a ese momento de su vida en medio de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. “De repente te enamoras de una persona que no es la indicada, pero el éxito está de un lado y el escándalo del otro… ¿Cómo resuelves cuando te enamoras de Robinson Díaz, tú jovencita y él con una relación?”, le cuestionó la comunicadora.

Abiertamente, la actriz, quien para ese entonces grababa Vecinos con Robinson, detalló lo que ocurrió con ese romance. “Me enamoré loca y perdidamente”, comenzó diciendo, a lo que la periodista le contrapreguntó: “¿Qué le vio?”. Sara contestó: “no sé, él era un hombre muy talentoso, un hombre que, durante mucho tiempo, lo que duraron las grabaciones, estuvo detrás de mí todo el tiempo, al inicio me acuerdo que me echaba los perros y yo decía ‘ay, por favor, no eres mi estilo, no me gustas’, pero estuvo ahí y ahí durante años hasta que finalmente caí y me enamoré completamente”, relató la actriz.

Tras el escándalo por infidelidad, Robinson decidió reestablecer su matrimonio con Adriana, mientras que Sara se fue a México, donde comenzó a triunfar profesionalmente.

Robinson Díaz y Sara Corrales, un amor prohibido

Años después del escándalo, los actores de Vecinos se volvieron a encontrar, esa vez para las grabaciones de El señor de los cielos, así lo reveló Corrales, quien aseguró que, en ese momento, Díaz la volvió a buscar, pero ella, mucho más madura, frenó la situación. “Enfrenté la situación y aprendí, por supuesto. Después me lo vuelvo a encontrar varios años, aquí, en México, yo ya era una mujer, por supuesto ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó. Después me lo vuelvo a encontrar y vuelve a intentarlo y le dije “ay, mi vida, muchísimas gracias, de verdad ubícate, ya no soy la misma niña de antes, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no, bye”.