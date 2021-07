Sara Uribe presumió sus 10 kilos de más con sexi fotografía

Te puede interesar: Sara Uribe, Andreina Fiallo y los otros amores fallidos de Fredy Guarín

La presentadora Sara Uribe ha sabido llamar la atención de sus seguidores cada vez que hace alguna publicación en sus redes sociales, sobre todo, cuando postea fotos presumiendo su tonificado cuerpo.

En los últimos días, fue blanco de críticas por parte de muchos usuarios, que aseguraron que está subida de peso y que ha perdido su belleza. Ante tantas críticas, la empresaria se defendió:

“Hay unas personas que me están escribiendo: ‘¡Ay, cómo se ve de gordita!’, ‘¡Ay, que la barriga!’. Amiga, disfruto comerme una mazamorra, tanto como lo hago cuando entro a un proceso en el que digo ‘no puedo hacer más esto porque me estoy haciendo daño’. Disfruto cuando me voy a dar amor y hago ejercicio, porque me gusta verme la nalga grande y mis piernas tonificadas, para ponerme mis cacheteros y verme bien sexi”.

Puedes leer: Video: Así es el costoso chupo que Andrea Valdiri le compró a su hija Adhara

Además, mencionó que poco a poco fue aprendiendo a amarse sin maquillaje, con ojeras, despeinada e incluso, con sus 10 kilos de más. Entre otras cosas, aseguró que después contará qué fue lo que le pasó específicamente, pero que, aunque no se cohíbe de ningún tipo de comida, sí suele corregir los errores que puedan presentarse en su rutina de alimentación.

Después de tantas críticas, la presentadora decidió sorprender a todos sus seguidores con una serie de fotografías donde está en vestido de baño, mostrando su esbelta figura, dejando sin palabras a más de uno y demostrando que, aunque haya subido de peso, sigue siendo una de las mujeres más bellas del país.

“Hoy salió el sol por mi casa y en mi vida también y pues todo se ve más bonito y precisamente hoyyyyy habrá un arcoiris hermoso por las calles de mi ciudad que llenará de amor, de respeto y de igualdad nuestros corazones”, fue el mensaje con el que acompañó las fotos.

Una vez hecha la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. “Qué calor”, “eres candela”, “Guarín debe estar llorando”, “la belleza en su máxima expresión”, escribieron los usuarios, elogiando su belleza. ¿Ustedes qué dicen, se le notan los 10 kilos de más?