¿Se hizo retoques para la boda con Paola Jara? Las cirugías de Jessi Uribe

¡Suenan campanas de boda! Según se especula en redes sociales, los intérpretes de Como si nada se casarían este fin de semana en Medellín. Por ahora no se conocen más detalles de la boda, pero el año pasado, en diálogo con Vea, revelaron que sueñan que sea por todo lo alto.

Desde que el cantante se hizo famoso ha tenido un evidente cambio físico. En varias oportunidades, el artista ha hablado de las cirugías estéticas a las que se ha sometido para mejorar su aspecto. Actualmente, luce con varios kilos menos.

¿Cuáles cirugías se ha realizado Jessi Uribe?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 5,8 millones de seguidores, el cantante Jessi Uribe ha dejado en evidencia su transformación. Además, ha compartido con sus fanáticos algunos detalles de su vida privada.

En una oportunidad, un usuario lo cuestionó sobre su apariencia, y le preguntó si era cierto que se había sometido a varias cirugías. El artista respondió: “muchas cirugías no, tengo dos lipo. Me hice un lipo láser hace muchos años y la lipo que me hice hace poco. Son esas dos no más”.

Un mes antes de comenzar la pandemia, el intérprete de Dulce Pecado realizó varias publicaciones en sus redes sociales mostrando cómo había quedado después de la liposucción que se realizó. Además, se ha dejado ver muy juicioso haciendo ejercicio para conservar su figura, acompañado de quien próximamente se convertirá en su esposa, la cantante Paola Jara, quien también es muy disciplinada con sus entrenamientos.

Aunque Uribe aclaró que son esos los procedimientos que se ha realizado, muchos internautas han mantenido la duda en si se ha hecho algo en la cara, como una bichectomía, pues su rostro luce un poco más delgado. No obstante, una vez el artista dijo: “No me hice la bichectomía ni me puse cu**”.