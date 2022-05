Paola Jara: su edad, cuánto mide y cuándo se casa con Jessi Uribe

La relación de Jessi Uribe y Paola Jara está mejor que nunca. Después de más de dos años de noviazgo, los cantantes de música popular están listos para llegar al altar, así lo han manifestado ellos mismos en varias entrevistas y a través de sus redes sociales.

Aunque la pareja afirmó que este año se casaría, en ningún momento han hablado de la fecha. Sin embargo, en las últimas semanas se viene rumorando en redes sociales que sería, posiblemente, este fin de semana, aunque por ahora, ninguno de los dos lo ha confirmado. En sus cuentas de Instagram compartieron con sus seguidores fotos y videos de lo que, al parecer, serían sus despedidas de solteros.

A raíz de los rumores de boda, a varios internautas les ha generado curiosidad conocer detalles de la vida privada de la pareja.

¿Cuánto mide y cuántos años tiene Paola Jara?

Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, en una oportunidad la intérprete de Mala mujer respondió varios interrogantes que le dejaron sus fanáticos, entre ellos, cuál es su estatura real y si eso la acompleja. “Mido uno con nada” dijo la cantante, quien luego afirmó que su estatura es 1,59. Sobre si se siente mal por ser bajita, contestó: “La verdad, no me importa, soy superbajita, soy feliz, y para eso existen los tacones cuando me quiero sentir un poquito más alta. Así que, cero complejos, soy bajita, ¿y?”.

¿Cuánto mide Paola Jara?

¿Cuántos años tiene Paola Jara?

La artista, quien se convertirá próximamente en la esposa del cantante santandereano Jessi Uribe, tiene 38 años. El próximo 16 de mayo cumplirá los 39. Por su parte, el intérprete de Dulce pecado tiene 35.