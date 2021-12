Yuranis León ha sido fuertemente criticada en redes sociales por su forma de cantar, bailar y hasta de vestir. Incluso, ha sido cuestionada por algunos de sus seguidores por supuestamente, lucrarse de la fama de su esposo, el cantante de champeta Mr. Black.

Te puede interesar: Galería: las lujosas y románticas vacaciones de Daniella Álvarez y Daniel Arenas

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque la también cantante ha sabido manejar a los llamados haters, en su cuenta de Instagram donde tiene más de un millón de seguidores suele ser muy espontánea a la hora de expresar sus sentimientos. Recientemente, en medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, fue señalada por algunos usuarios sobre su relación con Mr. Black. “¿Por qué te das crédito con la fama de tu esposo? Contigo o sin ti él es Mr. Black”, le escribieron. La mujer no tuvo reparos en contestar con un extenso mensaje aclarando que cuando se conocieron, Mr. Black no tenía el renombre de ahora. “Yo conoció a Edwin Antequera; para ese entonces tenía un renombre, sin embargo, faltaba organización, amor hacia una marca, un sueño y un futuro. Como mujer tuve la opción de irme; sin embargo, me quedé y reinicié la vida de un hombre que tenía mucho potencial, no fue fácil, me tocó trabajar, desde sentarme con alguien que estaba cansado de intentar (…) hasta ir por todo a un mercado de Bazurto a que sonaran sus canciones”, expresó ‘la leona de la champeta’.

Te puede interesar: ¿Gerard Piqué le ha ayudado a Shakira a componer sus canciones?

Asimismo, recalcó que, a lo largo de los años, además de ser su esposa, también se ha desempeñado como su manager, fotógrafa e incluso, diseñadora. Y para terminar con su respuesta añadió de manera contundente: “no me doy créditos, me los gané, los trabajé y los seguiré trabajando porque no se trata de que sea con o sin mí, se trata de que mientras esté conmigo no deje de ser. El éxito de un hombre es una buena mujer”.