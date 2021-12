¿Gerard Piqué le ha ayudado a Shakira a componer sus canciones?

La relación de Shakira y Gerard Piqué es una de las más comentadas en el mundo del espectáculo internacional, desde hace 11 años cuando se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Cada uno ha logrado obtener fama y reconocimiento gracias a sus carreras; el español como futbolista y la barranquillera como cantante y, pese a que son dos mundos diferentes, se han apoyado mutuamente, tanto que Piqué ha tenido cierta participación en las canciones de Shakira. Así lo contó en una entrevista para el programa español El hormiguero, donde reveló cómo ayuda a la cantante en los momentos cuando ella está componiendo. “A componer no, pero sí que me pregunta si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios”, dijo Gerard Piqué, quien, además, confesó que, aunque no sepa componer y se considere de muy pocas palabras, sí aconseja a su pareja, dándole su opinión sobre algún tema musical en especial.

De hecho, hace un tiempo, Shakira contó en una entrevista con Entertainment Tonight Canada, que su pareja no tiene muchos conocimientos en temas musicales pero sin embargo, a ella siempre le interesa conocer su punto de vista. “No entiende los videoclips muy bien. Me dice: ‘Está bien pero, ¿por qué no tiene nada que ver con la canción?’ No sabe absolutamente nada sobre el negocio musical. Es un deportista de arriba a abajo y también un empresario, pero definitivamente no es un artista. Pero es mi familia y por eso siempre me gusta saber qué piensa de mis creaciones”.

Cuando la colombiana lanzó su álbum El Dorado, le dedicó a Piqué la canción Me enamoré, donde describe cómo se conocieron y cómo fue el momento cuando se enamoraron.

