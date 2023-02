Sebastián Caicedo: esto piensa de Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos

Una de las historias de amor más admiradas en el mundo del espectáculo fue la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. La expareja estuvo junta durante casi 14 años y siempre lucían muy enamorados. En julio del año pasado hicieron pública su separación, aunque todo parece indicar que quedaron en muy buenos términos.

Esta foto corresponde al día de la boda. La protagonista de Hasta que la plata nos separe le dedicó a su esposo unas románticas palabras.

Ahora, cada uno presume en sus redes sociales sus nuevas relaciones sentimentales. La actriz de Sin senos sí hay paraíso es novia de Frederik Oldenburg, y, Caicedo, de Juliana Diez.

¿Qué piensa Sebastián Caicedo de Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos?

Hasta el momento, la barranquillera no ha brindado declaraciones oficiales sobre su nuevo romance. En cambio, Sebastián ya lo hizo en una entrevista con People en Español, donde relató cómo inició su historia de amor con Juliana, a quien conoció en la iglesia cristiana a la que asisten. “Mi relación es una relación basada en Dios. Tenemos una historia muy similar”, dijo.

Varios cibernautas se han interesado por conocer más detalles sobre la vida de cada uno. Por ejemplo, uno de los temas que más ha generado interés es si Sebastián conoce a Frederik, teniendo en cuenta que ambos han trabajado con Telemundo.

Sobre eso, el actor no tuvo problema en responder asegurando que, efectivamente, sí conoce al nuevo novio de su exesposa y que, les desea muchos éxitos en su relación.

De acuerdo con lo que dijo, no hizo pública su relación con Juliana porque días antes lo había hecho su ex. “Lo tenía guardado para una fecha tan especial como hoy. No tiene nada que ver porque Carmen haya salido con su novio, es una maravillosa mujer que se merece lo mejor. Conozco a Frederik Oldenburg de Telemundo, es una excelente persona y ojalá les vaya bien en su relación”

Mientras en el Día de San Valentín Caicedo presentaba a su pareja, Carmen no dudó en presumir a la suya con románticos mensajes. “Así empezó mi Día de San Valentín, día del amor y la amistad, y de los enamorados. Te amo”, escribió en sus historias de Instagram junto a un video donde mostraba los regalos que le hizo su novio, entre ellos, un arreglo de rosas, una corona y una botella de vino.