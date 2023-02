Sebastián Caicedo reveló cuánto tiempo lleva con Juliana Diez y cómo se conocieron

El 14 de febrero, Día de San Valentín, fue la fecha que el actor Sebastián Caicedo, exesposo de Carmen Villalobos, escogió para presentar públicamente a su nueva novia Juliana Diez.

Después de su separación de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo confesó cómo se encuentra actualmente. Foto: Instagram

En julio del año pasado, se confirmó la separación de la protagonista de Hasta que la plata nos separe y el actor de Niños ricos, pobres padres. La expareja no brindó muchos detalles del por qué le pusieron punto final a su historia de amor que duró casi 14 años.

Algunos pensaron que Carmen y Sebastián se separaron por una supuesta infidelidad, sin embargo, en entrevista con People en español, el actor reveló en qué fecha se divorciaron. “Quiero dejar súper mega claro, la gente cree que Carmen y yo nos divorciamos en julio, pero la verdad, es que esto venía desde diciembre del 2021. En enero de este año quedamos legalmente quedamos divorciados”, aseguró.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, enamorados

Luego de varios meses del comentado divorcio, la actriz barranquillera decidió darse una nueva oportunidad en el amor. El 2 de febrero, día del cumpleaños del periodista deportivo, Villalobos decidió hacer pública su nueva relación. Muchos amigos, colegas y seguidores, la felicitaron porque se ve muy enamorada. En redes sociales ha publicado algunas imágenes presumiendo lo feliz que está.

¿Cómo se conocieron Sebastián Caicedo y Juliana Diez?

Días después que Carmen presentara a su nuevo novio, Caicedo hizo lo mismo con Juliana Diez, su actual pareja sentimental. En diálogo con el mencionado medio de comunicación, el actor relató cómo y cuándo conoció a la empresaria.

“Juli tiene una marca reconocida de ropa en Colombia, es diseñadora y a raíz de su marca ayuda a mujeres que han sido maltratadas, como a mí me siguen tantas mujeres, me invitó a un evento para contar una historia. A raíz de eso, yo solo había cruzado un saludo en la iglesia con ella, pero hasta ahí”, aseguró Sebastián.

De igual manera, contó que se conocieron en una iglesia cristiana a la que asisten. Todo comenzó luego que ella le hiciera una invitación muy especial. “Ella me invitó a su cumpleaños con su familia a jugar bolos y ahí se cruzaron miradas, ella es guapa. Después de que tuvo su hijo se dedicó mucho al ejercicio. Después empezamos a hablar de muchas cosas, a conocernos, empecé a darme la oportunidad y me contó que tenía una historia muy similar, un matrimonio como yo. Tenemos muchas cosas en común, queremos muchas cosas en común. Tenemos un proyecto de marca”.

El actor aseguró que está muy feliz pues, considera, su relación tiene un propósito muy especial. “Nunca había estado con alguien fuera del medio y dije: ‘Quiero alguien para mí y que no fuera del medio’, y conozco a Juli, una mujer de Dios, de familia, una mujer que quiere echar raíces. Estoy feliz en Medellín. Estoy dejándome conquistar por Dios para que él sea el capitán de este barco”.

¿Cuánto tiempo llevan Sebastián Caicedo y Juliana Diez?

Caicedo y Juliana han preferido mantener su relación lejos de la opinión pública, pero una vez la hicieron pública, inmediatamente sus seguidores se han interesado por conocer más detalles de su historia de amor. “Yo no vivo con Juli, vamos paso a paso. Llevamos oficialmente tres meses, fue una relación con propósito, no estamos que en la rumba, en los viajes. No soy el mejor para explicarlo porque es algo que estoy aprendiendo, estamos dejando que Dios nos dé camino, estamos despacio no sabemos qué pase, sé que es algo muy serio lo que queremos los dos. No soy un niño, tengo 43 años, ella tiene 33 años, entonces queremos hacer las cosas bien, eso es muy importante disfrutarnos el proceso y que cada paso sea con conocimiento, pensando en un futuro de verdad, no estamos jugando a ser novios”, afirmó.