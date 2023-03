Sebastián Carvajal confesó que tuvo una relación con una mujer mayor que él

Sebastián Carvajal es uno de los actores más queridos de la pantalla chica. En el año 2019 logró reconocimiento al interpretar al doctor Carlos Pérez en la serie del canal RCN, Enfermeras.

Actualmente, lo vemos protagonizando la serie ‘Ana de nadie’ junto a la exreina Paola Turbay. El actor le da vida Joaquín Cortés, un hombre de 35 años, que conoce a Ana Ocampo, una mujer de 50. A partir de allí, se empieza a tejer una historia de amor y libertad entre los personajes.

Te puede interesar: ‘Ana de nadie’: este es el reparto de la nueva telenovela del Canal RCN

Paola Turbay y Sebastián Carvajal Foto: Arturo Rodriguez

La producción cuenta el drama que refleja historias reales y contemporáneas en universos de la arquitectura y el periodismo donde los televidentes establecen conexiones con los protagonistas y el resto de los personajes a través temas coyunturales como la familia, el amor y la amistad.

La serie desafía las reglas convencionales del amor, pues se muestra que nunca es tarde para volver a vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño tras una ruptura o una traición. En su regreso al país y al Canal RCN, Paola Turbay menciona que, “tras haber realizado casi 13 producciones en Estados Unidos, es una satisfacción muy grande llegar y encontrarme con estándares de calidad a nivel de estudios y de producción similares o mejores en este proyecto de Ana de nadie”.

Te puede interesar: Ana de Nadie: así se vivió el lanzamiento para medios de comunicación

Sebastián salió con una mujer mayor

“Tuve una novia que tenía 10 más que yo, vuelvo y lo repito porque me parece que es importante y Ana de Nadie nos va a enseñar eso y es que para el amor no hay números. Si la persona te complementa, te llena, te sientes feliz, yo creo que los números hacen otro papel, no entran a jugar aquí, pero por mi parte no tengo problemas con el tema de la edad”, aseguró Sebastián.

De igual modo, confesó que en alguna ocasión, su mamá tuvo un romance con un hombre menor que ella. “Yo creo que todas las personas tenemos los mismos derechos y en este caso tenemos que empoderar a la mujer y la mujer se ha dejado atrás por presión social, pero mi mamá tuvo la oportunidad de tener una relación con alguien menor y yo la apoyé porque todos tenemos derecho de pasarla bien y de disfrutar la vida”, aseguró en una entrevista con RCN.

Te puede interesar: Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, presentó a su “primer amor”