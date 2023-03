Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, presentó a su “primer amor”

Hace un mes exactamente, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirmaron su amor, luego de semanas de rumores que los relacionaban sentimentalmente. Después de medio año de haber anunciado su divorcio de Sebastián Caicedo, la actriz de 39 años estaba lista para darse una nueva oportunidad en el amor y presentar al mundo el hombre que le robaba los suspiros.

Te puede interesar: ¿Qué piensa Cazzu, novia de Christian Nodal, sobre Belinda? Esto dijo

La nueva pareja ya no ocultaría su noviazgo ni siquiera en redes sociales, donde se muestran muy enamorados y presumen de sus tiernos y románticos momentos. Hace unas semanas, el venezolano se mostró contento de conocer la capital colombiana junto a su novia, con quien también ya viajó a Cartagena.

¿Quién fue el primer amor de Frederik Oldenburg?

Hace unos años, el conductor de Telemundo ofreció una entrevista para el programa Un nuevo día y ahí presentó a la primera mujer que le enseñó el verdadero amor. Esto sucedió mucho antes de cruzarse con la actriz barranquillera y enamorarse perdidamente.

Más sobre Carmen Villalobos: Carmen Villalobos: nombre, edad, de dónde es, exparejas y más de la actriz La actriz Carmen Villalobos sigue cautivando en la televisión nacional e internacional. Aquí algunos detalles de su vida. Leer aquí Carmen Villalobos: nombre, edad, de dónde es, exparejas y más de la actriz Carmen Villalobos cumple acuerdo de divorcio con Sebastián Caicedo La actriz Carmen Villalobos contó con nostalgia que debía despedirse de uno de sus perritos para entregárselo a su exesposo Sebastián Caicedo. Me interesa Carmen Villalobos cumple acuerdo de divorcio con Sebastián Caicedo

Aunque muchos esperaban ver a una exnovia del presentador, la mujer que lo acompañó en su aparición era Elina, su madre, de quien siempre tiene palabras de admiración y amor para decir. Durante la entrevista, y celebrando el Día de la Madre, Frederik le dedicó una carta de amor escrita por él. Sus palabras fueron tan sinceras que su progenitora no pudo contener las lágrimas. “Tú fuiste mi primer amor. La amo, la quiero, muchas gracias, me sorprendes”, confesó el nuevo novio de Carmen Villalobos en su relato. Justo en esa misma charla, la madre del presentador reveló cómo se comportaba su hijo cuando estaba enamorado. “Él es muy firme en sus sentimientos, cuando él se enamora, está con esa persona, no hay ojos para más nadie, eso lo digo porque lo he visto”, contó.

Vea también: El ‘vicio’ de Maleja Restrepo que molesta a Tatán Mejía desde que la conoció