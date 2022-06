Shakira y Piqué: esta sería la razón de su supuesta separación

La relación de Shakira y Gerad Piqué ha sido una de las más comentadas y admiradas del mundo del espectáculo. Llevan más de una década juntos, y aunque no se han casado sí conformaron una hermosa familia junto a sus dos hijos Milan y Sasha.

Shakira suele ser muy reservada con su vida privada. Foto: Instagram

¿Shakira y Gerard Piqué se están separando?

En las últimas horas, se viene rumorando en redes sociales que la relación de Shakira y Gerard Piqué no está atravesando su mejor momento y que, por el contrario, estarían al borde de una ruptura.

El periodista Emilio Pérez de Rozas de El periódico de Barcelona, expuso a través de su artículo titulado “¿Han escuchado la última canción de Shakira?”, varios detalles de la vida de la artista colombiana y del futbolista español. Allí aseguró que, al parecer, la pareja se estaría separando.

¿Gerard Piqué engañó a Shakira?

De acuerdo con el periodista, supuestamente Shakira y Piqué ya no viven juntos en la misma casa y que, además, el futbolista le habría sido infiel a la barranquillera, a quien conoció en el Mundial de Sudáfrica en el 2010. “Ese detalle, unido a las salidas nocturnas de ‘Geri’ formando parte del joven grupo de amigos y amigas de su protegido Riqui Puig, añade cierta incertidumbre al tema”, dijo el periodista.

Asimismo, Lorena Vásquez y Laura Fa, también periodistas, reforzaron esa versión de la supuesta infidelidad por parte de Piqué, en el podcast Mamarazzis. “Los rumores de que la cosa no va bien entre ellos circulan desde hace tiempo. El domingo me llega la noticia de que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia. Igual queda en nada, pero ha pasado”.

De igual manera, internautas y fanáticos de la pareja han dicho que la canción Te felicito de Shakira, estaría dedicada al padre de sus dos hijos. “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice parte del tema.