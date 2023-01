¿Shakira hizo plagio en su canción con Bizarrap? Estas serían las pruebas

Han pasado 12 horas desde que Shakira y Bizarrap estrenaron su canción. Incluso, desde antes de conocerse la letra completa, se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.

Music Sessions #53 está llena de indirectas, muy directas, para Piqué, expareja de Shakira. Incluso, Clara Chía, a nueva novia del futbolista, también fue mencionada por la colombiana, quien la comparó con un Twingo. Sin duda, esa nueva canción es toda una sensación en las diferentes plataformas digitales. Actualmente, millones de personas solo hablan de la forma en la que Shakira “explotó” y se lanzó con toda contra el padre de sus hijos.

¿Por qué Shakira es acusada de plagio por su nueva canción para Piqué?

Luego del rotundo éxito de la nueva canción de la barranquillera con el Dj Bizarrap, surgió un nuevo escándalo. La cantante Briella la acusó de plagio. A través de las redes sociales, mostró algunas pruebas que dejaron en evidencia el increíble parecido del tema de Shakira con una de sus canciones que fue lanzada hace seis meses.

“Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Bizarrap Sessions. Quiero que lo escuchen ustedes mismos… Cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral el TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap y de verdad estoy en shock, no sé qué hacer”, dijo la artista a través de un video que publicó en sus redes sociales y que, rápidamente, se hizo viral.

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original - Briella

De acuerdo con los apartes que mostró de su canción, los internautas aseguraron que, en efecto, el nuevo tema de Shakira para Piqué sí tiene gran parecido al de la venezolana. “Cuando fui a ver la Bizarrap con Shakira de una vez pensé en ti, sí es muy parecida, sabía que ese tuuu lo había escuchado antes”, “yo sabía que no estaba loca pensé lo mismo cuando la escuché”, “soy fanática de Shakira pero cuando escuche la canción me acorde de tu canción”, dicen algunos. Por ahora, la colombiana no se ha manifestado al respecto.

No es la primera vez que Shakira es acusada de plagio. En el 2010, cuando lanzó su tema Loca, y que también se convirtió en todo un éxito mundial, el dominicano Ramón Arias Vásquez, fue quien la acusó e incluso, llevó el caso a los tribunales de Estados Unidos y comprobó que tanto la letra como la melodía eran de su autoría. Debido al material presentado, Shakira perdió una demanda millonaria y tuvo que ceder parte de los derechos de la canción.

Ella es Briella, la cantante que acusa a Shakira de plagio

Briella es una artista venezolana del género urbano que comenzó su carrera con el reguetón. Se dio a conocer escribiendo nuevos versos y respuestas a canciones como Háwai y Ropa cara.

En su repertorio aparecen canciones como Otra vez, 12 uvas, Once y once, Segunda parte y Solo tú. Esta última canción es la que, según ella, Shakira le plagió.