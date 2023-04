Shakira le dedica emotivo mensaje a Carlos Vives: “tu legado es invaluable”

Anoche, se llevó a cabo la octava entrega de los Latin American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Durante la transmisión, el colombiano Carlos Vives fue homenajeado por su trayectoria musical.

LAS VEGAS (NV, EEUU), 20/04/2023.- El cantante colombiano Carlos Vives posa con su galardón de los Latin American Music Awards (Latin AMAs) hoy jueves 20 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. La cantante colombiana Karol G se convirtió en la artista más galardonada de los Latin American Music Awards 2023 (Latin AMAs), en una ceremonia que brilló por sus homenajes. EFE/Ronda Churchill Foto: EFE - Ronda Churchill

Además de ser colegas, Shakira y Carlos Vives han demostrado tener una gran amistad. De hecho, durante todo el proceso de su separación de Piqué, el samario ha estado apoyando a la barranquillera, enviándole a través de sus redes sociales, mensajes de aliento.

En el 2016, los artistas colaboraron con su canción La Bicicleta, que unió mucho más sus lazos de amistad. Como bien se han dicho, ambos se guardan un profundo cariño, respeto y admiración.

Mensaje de Shakira a Carlos Vives

En medio del homenaje que recibió el intérprete de Volví a nacer, Shakira quiso dedicarle unas emotivas palabras que terminaron convirtiéndose en tendencia.

“Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte”, se lee al principio de la publicación que está acompañada con una serie de fotos y videos que recopiló la intérprete de Music Session #53 de su amigo. De fondo, se escucha la canción que hicieron juntos.

Luego, homenajeó el legado que Vives ha dejado en el mundo por el folclor colombiano. “Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto”.

Luego, agregó: “y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuanto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. Te quiero amigo, te queremos todos”, finalizó Shakira.

“Nadie podría expresarlo mejor. Todo mi amor para los dos, siempre”, “los amo a los dos. Mis dos ídolos colombianos nos han salvado de vivir en 100 años de soledad que sigan los éxitos”, “así se hacen los Homenajes: EN VIDA. Mis dos mejores exponentes de Colombia. Shakira, eres magia. Charlie merecidas palabras”, “se me salió una lágrima, eres única hasta escribiendo. La carta que todo amigo sueña en recibir”, “qué hermosa dedicatoria y reconocimiento, le haces a Vives, querida @shakira”, comentaron los seguidores de la barranquillera, quien hace unas semanas comenzó su nueva vida en Miami, Estados Unidos.