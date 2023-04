Shakira: primeras fotos de la cantante con Milan y Sasha en Miami

Desde hace 15 días, Shakira comenzó su nueva vida en Miami, lejos de Gerard Piqué, el padre de sus hijos Milan y Sasha. De acuerdo con lo que se ha podido conocer, el proceso de la separación no ha sido nada fácil. El exfutbolista del Barcelona ya disfruta de las mieles del amor con Clara Chía, mientras que la barranquillera está dedicada al cuidado de sus hijos y a su carrera musical.

Shakira y Piqué Foto: Getty

¿Por qué Shakira se fue repentinamente de Barcelona?

La repentina salida de Shakira de Barcelona ha generado múltiples reacciones en redes sociales, sobre todo, porque se rumoró que fue su exsuegro Joan Piqué, quien la habría “desalojado”, exigiéndole que debía abandonar la casa antes del 30 de abril.

Hasta el momento, la intérprete de Monotonía no se ha referido al respecto para confirmar o desmentir esa información. La única declaración que ha realizado fue a través de sus redes sociales donde se despidió de la ciudad en la que vivió por tantos años junto a su expareja y sus herederos. “Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, se lee en un post que ya cuenta con más de 3 millones de likes.

Shakira y su nueva vida en Miami

En las últimas horas, se conocieron unas imágenes de Shakira disfrutando de su nueva vida en Miami, la ciudad a la que llegó el pasado 2 de abril luego de vivir más de una década en Barcelona.

Las instantáneas fueron viralizadas en diferentes redes sociales y allí se observa a la colombiana muy sonriente y tranquila al lado de sus hijos. Al parecer, fueron tomadas en un evento deportivo.

Shakira aparece con una camiseta de color morado, su cabello suelto y aparentemente muy feliz. Sus dos hijos también llamaron la atención de los paparazzis y, por supuesto, no pasaron desapercibidos en las fotografías. En otra de las imágenes aparece la cantante comiendo un perro caliente.

“Feliz y tranquila como se merece”, “Shakira, eres una maravillosa madre”, “Dios los bendiga y los guarde en su nueva vida”, “ya va sanando poquito a poquito”, “libertad y paz”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas, felicitando a la cantante por iniciar, con mucha fortaleza, una nueva etapa después de su separación del exjugador.