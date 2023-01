Shakira: Piqué no fue el único hombre que la traicionó con Clara Chía

Después del emotivo mensaje que, en fin de año, publicó Shakira sobre las decepciones, que varios seguidores interpretaron como indirecta para Piqué, se conoció que alguien del círculo de la colombiana la habría traicionado para tomar partido por su expareja y padre de sus hijos Sasha y Milan.

El nuevo año 2023, seis meses después de confirmar su separación, trajo muchos sucesos para la vida de la barranquillera de 45 años y el exjugador de fútbol. Por el momento, se sigue especulando sobre el viaje de la intérprete del Waka Waka a Miami, pues se cree que pudo haber atrasado su cambio de residencia por problemas con la salud de su padre, William Mebarak, y fechas en la escuela de sus pequeños.

En medio de su separación con Gerard Piqué, Shakira reapareció en redes sociales y se mostró muy cariñosa con su papá, William Mebarak. Foto: Instagram

Shakira es nuevamente traicionada

Hace unas horas, el programa Despierta América aseguró que la colombiana habría recibido malas noticias recientemente, otra razón más para inspirarse a escribir el mensaje de fin de año donde hablaba de las decepciones y la calidad de los seres humanos. Según la información del programa de Univisión, un trabajador cercano a la familia de la cantante, le habría mentido para irse con su ex y nueva novia.

“Quien la traicionó fue su chef privado, es como de telenovela, le dijo que renunciaba y se iba a cumplir su sueño de montar su propio restaurante, ella le dijo ‘adelante, vuela alto’ y era falso, en realidad se fue con Piqué, a trabajar con el ex”, contaron los presentadores del matutino quienes, supuestamente, hablaron con una persona allegada a la cocina de la colombiana. “Resulta que no solamente se fue a trabajar con Piqué, sino que al parecer fue uno de los hijos de Shakira quien pudo ver al chef en el apartamento de su papá y se enteró de la situación, quedó petrificado porque no entendía nada. Pero eso no es todo, resulta que durante el proceso de separación era ese chef que aun siendo empleado de Shakira y del círculo de ella, era quien le preparaba el desayuno y la comida a la nueva novia de Piqué”, aseguraron.

Pues lo que se supo, por una supuesta fuente cercana a la cocina de la expareja, es que el comentado chef después de cocinar en la casa que Shakira tenía en Barcelona, se pasaba al lote de al lado, donde viven los padres del español, para cocinarle a la nueva pareja. Las opiniones y reacciones de los usuarios en internet siguen divididas, mientras unos critican el comportamiento del trabajador y califican de ‘aprovechado’ al español; otros aseguran que el comportamiento podría ser consecuencia del tipo de jefe que sería la cantante.