Video| Melissa Martínez, ex de Matías Mier, cambió de ‘look’: “¿elegí bien?”

Luego de su comentada separación con Matías Mier, Melissa Martínez se ha visto enfocada en su trabajo como presentadora y también, disfrutando de su vida como soltera. Hace unas semanas estuvo en Europa y Dubái, y en sus redes sociales dejó el registro de los lugares más emblemáticos que visitó con motivo de su cumpleaños, que es el próximo 29 de enero.

La presentadora Melissa Martínez dejó a elección de sus seguidores su nuevo color de pelo. Ya mostró el resultado y generó controversia en las redes. Foto: Instagram - Instagram

Aunque la presentadora de ESPN no ha brindado ninguna declaración al respecto, no ha dejado de interactuar con sus 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes constantemente está hablando y revelándoles algunos detalles de su vida.

Nueva apariencia de Melissa Martínez

Recientemente, Melissa realizó una dinámica con sus fanáticos para que le ayudaran a escoger su nuevo color de pelo. La presentadora puso cuatro imágenes donde se veía con diferentes tonos, entre ellos, el rubio, negro, rojo y naranja cobrizo.

Este último ha estado muy de moda entre las celebridades. De hecho, luego de confirmar su separación Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos decidió pintar su pelo de ese color. Muchos afirmaron que estaba “cerrando ciclos”.

Por esa razón, los seguidores de la periodista deportiva querían que ella se arriesgara con un tono completamente diferente a los que ya ha usado. Por medio de un video mostró que, finalmente, se decidió por el rubio, luego de que sus seguidores contestaran en la encuesta que preferían ese.

Melissa Martínez generó controversia por su nuevo ‘look’

Aunque muchos de sus seguidores la elogiaron por su nueva apariencia, otros la criticaron pues, al parecer, la soledeña no tomó en cuenta su opinión y, además, en el clip “muestra una felicidad fingida”. “Para qué hace la encuesta si no le va poner importancia a mi voto”, “pues no hubo cambio, quedó igual que siempre”, “me hubiese gustado verte con otro tono porque siempre lo mismo”, “Melissa cerrando ciclos”, “seguiste mona, no hubo cambio”, “se ve con una felicidad como fingida”, “no le queda bien”, “no veo la diferencia, tanto show para nada”, “Pensé que realmente te ibas a hacer un cambio, quedaste igual para la próxima cambia”, “súper actuada”, comentaron algunos usuarios.

Melissa Martínez antes y ahora

A lo largo de su vida, Melissa ha tenido varios cambios de apariencia y no solamente con su pelo. En una época, cuando recién comenzaba su carrera profesional, estaba muy delgada, luego, subió varios kilos de más y, posteriormente, volvió a bajar de peso hasta encontrar el ideal para su cuerpo.En sus redes sociales ha posteado algunas imágenes de la transformación física que ha tenido, de la cual se siente muy orgullosa, pues en cada etapa, aprendió a amarse.