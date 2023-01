Shakira: las frases que eliminó de su canción para no tener problemas con Piqué

Han pasado dos semanas desde que la canción de Shakira y Bizarrap fue lanzada en todas las plataformas digitales, convirtiéndose en todo un éxito. De hecho, el tema figura en los rankings más importantes del mundo: llegó al noveno puesto de Billboard Hot 100, está en el segundo lugar en la lista de los Top 50 Global de Spotify y ya cuenta con más de 214 millones de reproducciones en YouTube.

La canción generó toda una polémica por las indirectas que la barranquillera lanzó contra Piqué y su nueva novia Clara Chía. Incluso, le dedicó una frase a su suegra Montserrat Bernabeu, quien ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días por haber callado de manera abrupta a la cantante.

¿Por qué Shakira eliminó algunas frases de su canción con Bizarrap?

Lo que pocos saben es que detrás de la letra de la canción no solamente está Shakira. El compositor conocido como Keityn, también hizo parte del proyecto, pues fue él quien le ayudó a la colombiana a escribir el tema.

En entrevista con Molusco TV, el músico que modificaron algunas partes de la canción para evitar algún posible conflicto legal con el exjugador del Barcelona. “Quitamos cosas fuertes (...) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, afirmó.

Frases que Shakira eliminó de su canción

Una de las frases que más llamó la atención de los fanáticos de la barranquillera, es cuando la cantante dice: “yo solo hago música. Perdón que te salpique”. Sin embargo, esa no era la frase original, pues la que habían pensado inicialmente era un poco más fuerte. “Iba a decir ‘a ese ají le falta más pique’”, señaló Keityn, quien también afirmó que, aunque la letra sí es de Shakira, él le ayudó a ordenarla y cuadrarla para que las palabras rimaran.

La frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, sí fue creación de él. Esa es otra de las partes que más cantan los fanáticos. Incluso, han sacado algunas prendas de vestir con ese mensaje. “A Shakira se le ocurrió el ‘clara-mente’, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. También la frase ‘yo valgo por dos de 22′. Es muy dura. La compositora de eso fue ella. Yo simplemente la ayudaba a rimar”.

“Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena” es otra de las frases más polémicas pues está dedicada a la nueva pareja sentimental de Gerard. Esa también fue creación de la artista barranquillera. “Estuvimos tres días en casa de Shakira. De hecho, Biza cumplió años en medio de todo. Luego me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción. Yo creo que duramos como dos semanas, Biza y yo a diario llamándonos, como que cambiamos, cambiamos y Shakira también tirando: ‘Yo creo que esto no podemos decirlo, yo creo que cambiamos esto’”, afirmó.

Aunque no especificó qué otra frase tuvieron que cambiar, se mostró a favor de la colombiana quien ha recibido muchas críticas. Incluso, la han tratado de “ardida” por haberle lanzado esas indirectas al padre de sus hijos. “Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo”, agregó.