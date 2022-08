Shakira reveló en qué idioma hablan sus hijos. Tienen una regla estricta

De la relación de Shakira y Piqué nacieron Milan y Sasha. Los niños, de 9 y 7 años, han demostrado que heredaron la vena artística y deportiva de sus padres.

Shakira, expareja de Piqué, habla seis idiomas: castellano, portugués, inglés, italiano, francés y catalán. ¿Cuál de todos hablan sus hijos? Esto reveló la artista. Foto: Instagram - Instagram

Durante las últimas semanas, los pequeños se han convertido en noticia mundial, luego de conocerse que la barranquillera y el jugador del F.C. Barcelona se encuentran en disputa legal por su custodia.

Pero dejando a un lado el proceso que Shakira enfrenta en este momento, a raíz de su separación con Piqué, la barranquillera se ha caracterizado, además de su capacidad vocal y sus sensuales movimientos de cadera, por ser una mujer muy inteligente.

Pocos saben que además de cantante, la artista estudió Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California, y también es egresada de la Universidad de Pennsylvania, donde cursó Filosofía. Como si fuera poco, es políglota; es decir, habla varios idiomas: castellano, portugués, inglés, italiano, francés y catalán.

¿En qué idioma hablan los hijos de Shakira y Piqué?

Hace un tiempo, Shakira sostuvo una entrevista con un periodista colombiano para el canal de YouTube Somos Shaki fans. Uno de los temas que abordaron en la charla estaba relacionado con Milan y Sasha, los hijos que tuvo Gerard Piqué.

El periodista le hizo varias de las preguntas que más le formulan sus fanáticos. ¿Qué idioma hablan los hijos de Shakira?, teniendo en cuenta que tienen el castellano como lengua materna, pero viven en una ciudad donde el catalán es obligatorio.

Ante el interrogante, Shakira contestó: “En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés”. No obstante, la barranquillera aclaró que no le gusta que los niños mezclen los dos idiomas, o hablan el uno o el otro, pero no los dos al tiempo. “Intento que no me hablan en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo ¿No?”, reveló, dejando en claro que el castellano es el que prima cuando habla con Milan y Sasha.

¿Cuál es la segunda lengua de Shakira?

Shakira nació en barranquilla. Su madre es colombiana y su padre nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia libanesa. Sin embargo, aunque el inglés es el idioma universal, no fue la segunda lengua que aprendió la artista; realmente fue el portugués. “Cuando tenía 18 años, haciendo giras en Brasil, aprendí el portugués, así que fue mi segunda lengua. Antes de aprender inglés, aprendí portugués y viajando por distintos países, Europa y el mundo, desarrollé un gusto por la cultura y los idiomas siempre son una parte importante de la cultura de un pueblo y cada que viajaba, quería empaparme de esa cultura”, dijo en la misma entrevista.

