El mensaje que Piqué le habría enviado a Shakira tras firmar acuerdo con sus hijos

Después de más de 10 años juntos, la mediática pareja, conformada por Shakira y Piqué, decidió ponerle punto final a su historia de amor que dejó dos hijos: Milan y Sasha.

Te puede interesar: ¿Piqué rompió el silencio y reveló cómo su ruptura con Shakira afectó a sus hijos?

A raíz de la separación, comenzó un proceso legal para definir la custodia de los niños. Shakira estaba haciendo todo lo posible, según la prensa española, para quedarse con ellos y mudarse a Miami para comenzar una nueva vida. No obstante, Piqué estaría siendo piedra de tropiezo para la cantante, pues, al parecer, él no permitiría que se llevara los niños de España, para no estar lejos de ellos.

Vea también: VIDEO: Piqué fue abucheado por los fans que no perdonan su infidelidad con Shakira

Piqué le habría enviado este mensaje a Shakira tras firmar acuerdo con sus hijos

Después de varias semanas de negociaciones por la custodia de Milan y Sasha, parecer ser que, según medios internacionales, Piqué quiere llevar todo el proceso en calma por el bienestar de sus hijos. Un supuesto mensaje del futbolista, lo comprobaría. Según allegados al deportista, el barcelonés le habría escrito a Shakira lo siguiente: “te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos”.

Al parecer, Piqué aceptó que Shakira se mude a Miami con sus hijos, pero con algunas condiciones, entre ellas, que la barranquillera asuma el costo de los pasajes en primera clase durante un año para que él pueda viajar a visitarlos. De igual manera, una suma de 400 mil dólares para ponerle fin a una deuda que tiene en España, según afirmó el programa La mesa caliente. “Piqué accedió a que Shakira se mude a Miami y ella prometió cinco pasajes en primera clase cada año para que él pueda visitar a sus hijos, además acordó pagarle el 20 % de una deuda de 2 millones de dólares en España”.

Por ahora, ni Shakira y Piqué han revelado cuál será realmente el destino de los niños.

Te puede interesar: Polémico comentario de Mauricio Vélez sobre Shakira: “es una abuelita”

Shakira irá a juicio por fraude fiscal en España

Desde hace un tiempo, la cantante barranquillera se ha visto envuelta en un escándalo legal por fraude fiscal de 14,5 millones de euros. La Fiscalía le había hecho dos propuestas, que la artista rechazó, y por eso debería ir a juicio. De acuerdo con la agencia de comunicaciones de la artista, eso es “un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, Shakira habría expresado por medio de ese comunicado que “la Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en mis giras internacionales y en ‘The Voice’ cuando aún no era residente en España, y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos”.