¿Supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández estaría pidiendo su herencia?

En el 2015, se generó una polémica en medio de un concierto de Alejandro Fernández, cuando apareció una mujer llamada Ana Lilia Aréchiga, quien esperó al artista hasta el final del show para tomarse una foto con él. Pero lo que llamó la atención no fue eso, pues es lo que suelen hacer todos los fans con sus artistas preferidos; lo que despertó la polémica fue que esa mujer aseguró ser hija de Vicente Fernández. “Él es mi padre desde que él tenía 21 años. Yo soy tu hermana mayor y no estoy mintiendo”, le dijo Alejandro en ese entonces.

Tiempo después, concedió varias entrevistas a algunos medios mexicanos, las que insistía en la veracidad de la información. “Quiero y tengo y necesito saber qué se siente abrazar a tu padre, nada más es lo que les pido”, dijo Ana Lilia. Además, llegó a asegurar que los hijos de ‘Chente’ hicieron de todo para alejarla, supuestamente de quien dice, es su padre.

Ahora, a tan solo una semana de haber fallecido el Charro de Huentitán, la mujer reapareció en una entrevista, publicada en el canal de YouTube de la periodista Magaly Ortiz TV, donde habló sobre el tema. “No me reconoció porque la familia no le permitió que me conociera o porque no tuvo tiempo, pero yo no le tengo rencor, yo simplemente quise conocerlo como una más de sus admiradoras y platicarle de quién es mi madre por si se le olvidó. Yo soy la hija y se los voy a comprobar”.

Sobre la muerte del reconocido artista dijo: “Son sentimientos encontrados, pero contenta porque sé que desde donde está me va a dar una bendición, la bendición que todo el tiempo le he pedido. Nunca es tarde para comprobarles después de muerto que yo todo el tiempo dije que soy la hija”.

Entre otras cosas, fue clara en afirmar que no está buscando la herencia de Vicente Fernández. “Van a decir que yo soy ambiciosa, que yo quiero quitarles el rancho porque soy la única hija, pero no no no, acuérdense que cuando mi padre me engendró no tenía nada. Yo soy hija del padre humilde. Yo no estoy en su testamento, yo no estoy en la familia Fernández, soy la hija no reconocida y la única y la primera de los Fernández”.

