Survivor’| Fuerte pelea entre Tania Robledo y Lina Real: “vaya a callar a su hija”

Hace ocho días, el canal RCN estrenó la nueva temporada de Survivor, la isla de los famosos. 22 famosos llegaron para enfrentarse a múltiples pruebas de supervivencia.

Los participantes están divididos entre las tribus. Los ánimos de algunos de ellos ya se han visto afectados no solo por las intensas pruebas, sino también, por la convivencia, en medio de la nada.

¿Qué pasó entre Tania Robledo y Lina Real?

En una de las recientes pruebas, las integrantes de la tribu ‘Koi’ tuvieron una acalorada discusión luego que su equipo saliera derrotado. Al finalizarla, salieron bajos de ánimos pues, además, perdieron el tótem de inmunidad que les aseguraba el cupo en la competencia a todos, una semana más.

Según Leo Morán, conocido como Leo cocinero, la técnica y el ánimo que tenían en ese momento terminó jugándoles una mala pasada. Luego de la derrota, la tribu llegó a su campamento y en medio de un tenso ambiente, terminaron discutiendo.

Juan Palau les pidió a todos más esfuerzo, pero, al parecer, a la actriz Tania Robledo no le gustó y terminó lanzando una fuerte frase: “yo hago lo que puedo, ‘sorry’. Es que así me echen toda la m…, hago lo que puedo con toda la energía. Acá, nadie es más que nadie por ser más fuerte, hay que aclararlo ante la cámara, no hay jerarquías”.

Inmediatamente, Lina Real recibió las indirectas de su compañera, por lo que no se quedó callada y bastante alterada, le contestó: “ya me tiene hasta la m...., ya está, yo no te estoy diciendo nada. Acá nadie es más que nadie, acá todos estamos trabajando y si usted no trabaja, es problema suyo”.

La discusión no paró ahí, Tania le reclamó a Lina que, supuestamente, tenía una actitud muy incómoda. “Es que eres demasiado creída con eso, hermana. Y con ese ego no se puede llegar a ni m… Es un ego ni el hijue…”.

Debido a la densidad del ambiente, la fisicoculturista quiso acabar con la discusión diciéndole a la actriz “ya está”. Sin embargo, Robledo no recibió de buena manera ese comentario, sino que, por el contrario, terminó ofuscándola más y con un tono bastante alto, le contestó: “Ya está nada, a mí no me calle. Vaya a callar a su hija, a su familia”.

Lina Real enfurece contra Tania Robledo

Ese comentario terminó “sacando de casillas” a Lina, quien, inmediatamente, no dudó en responderle para defender a su familia. “Con mi hija no te metas. No te estoy callando. Solo digo ya está… Si quieres ganar, has ganado. Pero acá no te puedes meter con la familia de nadie. Solo pido respeto”. Finalmente, Tania agregó: “Ah bueno. ¿Ya está? Pues cállese”.

Tania Robledo sufrió accidente en ‘Survivor’

Luego de la discusión, en la que Leo cocinero tuvo que intervenir, la actriz se fue a levantar, pero dio un paso mal y terminó cayéndose. Como resultado, su mano y un brazo se vieron afectados. “Me jodí la mano. Me jodí la mano”, gritó Tania.

Fue Lina quien terminó ayudándola en ese momento. “Son cosas de Dios por estar diciendo y haciendo lo que no tiene que hacer”.

Finalmente, Robledo tuvo que ser llevada a un hospital, al parecer, por una posible fractura. El plazo que le dieron para regresar fue de 24 horas, si no lo hacía, quedaba por fuera de la competencia automáticamente.