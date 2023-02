‘Survivor’: Macnelly Torres renunció a ‘La isla de los famosos’ de RCN

Mientras los capítulos del nuevo reality de RCN avanza, son cada vez más los participantes que se rinden por la falta de alimento y de descanso. Para los famosos se están siendo difíciles las exigencias de la nueva temporada de Survivor, la isla de los famosos y ya son varios los que han decidido retirarse del programa.

En el capítulo más reciente, el exfutbolista Macnelly Torres se unió a la lista y anunció su retiro de La isla de los famosos. El exjugador de la Selección Colombia reveló las razones delante de sus compañeros y sorprendió con su repentina decisión. Manuela Gómez y Mateo Carvajal también abandonaron la competencia por voluntad propia a pocos días de haber iniciado.

El barranquillero con la Copa Libertadores que ganó junto a Atlético Nacional. Foto: Crédito: Atlético Nacional

Macnelly Torrres renunció a ‘Survivor’

Hasta ahora, solo un concursante ha salido por las reglas del concurso, es decir, solo un famoso ha sido eliminado de la competencia. Juan Carlos Arango fue el primero en abandonar la isla por ser el que más votos en contra obtuvo por sus compañeros del equipo Koi.

Hace unas horas, las cámaras de RCN mostraron que fue el deportista de 38 años quien tomó la decisión de despedirse de Survivor, la isla de los famosos. “El juego se presentó de una forma que no esperaba, acá gana el que tenga más aguante y yo lastimosamente ya no lo tengo”, dijo minutos antes de retirarse. Y aunque no explicó con exactitud las razones de su despedida, sí aseguró que su cuerpo no respondía a tanta exigencia y que también estaba pasando por otras situaciones personales.