Mateo Carvajal reveló por qué renunció a ‘Survivor’ tan rápido: “Siento decepción”

Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos 2017, sorprendió en el segundo capítulo del nuevo reality de RCN Survivor, la isla de los famosos al confesar su deseo de querer salir de la competencia. El paisa fue uno de los 22 famosos elegidos para asistir a la isla Saona en República Dominicana y enfrentarse a condiciones de vida que no están acostumbrados.

El ex de Melina Ramírez y padre de su hijo Salvador, recibió críticas inmediatamente por haberse ‘rendido’ apenas en el segundo capítulo del programa; la influencer y ex Protagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez Franco también renunció. El presentador Tatán Mejía, trató de convencerlos y darles 24 horas para pensar su decisión.

Mateo Carvajal habló sobre su salida de ‘Survivor’

Minutos después de que finalizara el capítulo en donde el paisa, también ex de Luisa Fernanda W, se despidió del programa; reapareció en redes sociales para contarles a sus 4.4 millones de seguidores en Instagram sus sentimientos al salir de la isla. “Siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones, como derrota, fracaso, decepción, pero también mucha gratitud hacia el canal porque de verdad es un formato excepcional porque lo que hay detrás de ese reality es gente con mucha preparación”, contó.

Frente a las críticas que recibía de otros televidentes, Carvajal les respondió, “A mí los malos comentarios la verdad no me afectan mucho, yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que yo me tenía confianza, esos momentos del ‘sacudoncito’ son bien jodidos, pero bien potentes al momento de usted prepararse y formarse para lo que viene. En lo personal he pasado momentos que te sacuden y esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien, pero que de alguna u otra manera uno no se quede ahí porque le toca continuar hacia adelante”, recordó.

Finalmente, se despidió del formato recordando las cosas positivas, que son más importantes que las razones por las que se retiró, envió un mensaje de apoyo a sus demás compañeros y bromeó con el humor que lo caracteriza. “Los que se quedaron allá en la isla mis respetos, yo a ellos les dije antes de salir ‘ustedes me ganaron en esto, son más grandes solo por no renunciar, por quedarse acá, por hacer ese esfuerzo que yo no pude’, es de admirar, felicitaciones. Si están buscando gente para otro reality, yo voy, prometo que esta vez no voy a renunciar si me vuelven a llamar, esta vez sí ya voy con toda”, bromeó.