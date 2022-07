¿Valkyria, ganadora del ‘Desafío The Box’, es trans? Ella contestó

Desde que comenzó el Desafío The Box, Andrea Carolina Olaya, mejor conocida como Valkyria, se perfiló como una de las competidoras más fuertes de la competencia.

El viernes 15 de julio, en la final del reality, la deportista opita se quedó con el premio mayor. Ella y su compañero Ceta. se llevaron 400 millones de pesos, después de enfrentarse con Alexa y Juan Pablo.

Después de que varios internautas la cuestionaran sobre si es una mujer transgénero, la deportista respondió de manera contundente. Foto: Cortesía

Después de su paso por el reality del canal Caracol, los exparticipantes han comenzado a aparecer en sus redes sociales interactuando con sus seguidores, quienes les han dejado varias preguntas acerca del concurso y otros detalles de sus vidas.

Valkyria respondió a usuario que le preguntó si era una mujer trans

Valkyria, la ganadora de esta temporada del Desafío The Box ha sido una de las exparticipantes que ha estado más activa en sus redes sociales. Allí le han preguntado, además, sobre algunos detalles de su vida privada.

Por ejemplo, un usuario le preguntó acerca de su orientación sexual y su género. “¿Es verdad lo que dicen, que eres trans?”. De una manera muy tranquila, la deportista de lucha respondió: “Me encanta que hayan hecho esta pregunta aquí conmigo, porque si me han contado que ha sido una duda particular de algunos. Muchas opiniones dadas desde los estereotipos, desde esta imagen social que tenemos de que las mujeres no podemos ser grandes, fuertes y de todos los tamaños… y yo soy una mujer de esas, una mujer distinta, una mujer grande, una mujer musculosa que ama hacer ejercicio, que ama sentirse fuerte… y no por eso soy trans”, aseguró de manera contundente.

En entrevista con Caracol Tv, la ganadora confesó que la pregunta del usuario ha sido una de las más extrañas que le han hecho en sus redes la más común es si tengo esposa, porque yo hablaba de mi esposo, entonces son, ¿pero es esposo o esposa? También si soy trans, que también a muchos les ofende, a mí me da risa, trataría más bien de concientizar a la gente. También tuve propuestas de matrimonio. Tuve un señor que me escribía un montón de poemas divinos, me ofreció casa, carro, perro, señora del servicio, casa en la playa, divino. Me tocó decirle que no”, dijo entre risas.