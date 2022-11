Thalía y Shakira: la mexicana le envió mensaje a la colombiana y aclaró qué pasó

Desde inicios de este mes, los nombres de dos grandes exponentes de la música latina se vieron relacionados por una supuesta enemistad. Varios internautas aseguraban que la mexicana Thalía se habría burlado de Monotonía, el más reciente éxito de su colega Shakira, canción que obtuvo millones de reproducciones el mismo día de su lanzamiento y que estaría dedicado a Piqué, expareja de la cantante.

Te puede interesar: Shakira está buscando niñera en Miami y pagaría 2.400 dólares

Aunque los rumores crecieron sin existir ninguna prueba, los internautas empezaron a hablar cada vez más de las supuestas declaraciones de la artista mexicana. En internet, usuarios aseguran que estas fueron sus palabras: “La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”.

Thalía rompió el silencio y opinó sobre Shakira

Ahora, unas semanas después, fue la misma Thalía quien decidió hablar al respecto y reveló una conversación que sostuvo hace unos días con la colombiana. En una reciente conferencia de los Latin Grammys 2022, a la intérprete de A quién le importa le preguntaron sobre su colega.

Vea también: Génesis Aleska dijo que los videos filtrados son ciertos: “Nicky Jam sabía todo”

“Ustedes me conocen, yo estoy aquí en esta carrera cuántos años, cuántas décadas y saben el ser humano que soy y las palabras que salen de mi boca durante toda esta carrera. Jamás usuaria yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella, Shaki y yo tenemos una relación de amistad de años, es parte de nuestra familia”, expresó la cantante de 51 años, para luego revelar que inmediatamente escuchó el rumor, decidió escribirle personalmente a la colombiana.

“‘Baby, yo sé tú quién eres, ni te preocupes, olvídate’, me dijo. Y cuando estás bien, lo que inventen o lo que digan no es tuyo, no te pertenece. Yo creo definitivamente en el poder de Dios y pongo a las personas que pusieron esta nota afuera en sus manos para que les dé luz, que les dé amor, armonía, que se acerquen a él y que les cambie la vida. Que, en vez de destrozar, construyan. Qué bonito que puedo aclarar esto aquí sobre todo porque pudo afectar mi amistad con ella”, finalizó.