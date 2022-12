Tini Stoessel ‘enloqueció’ tras victoria de Rodrigo De Paul a la final del mundial

El equipo liderado por Lionel Messi, celebró su victoria 3-0 contra Croacia, que le dio paso directo a la final de la Copa del Mundo. Millones de fanáticos han expresado su felicidad de ver más cerca el sueño mundialista del país latinoamericano.

-FOTODELDÍA- LUSAIL (CATAR), 13/12/2022.- Lionel Messi de Argentina celebra un gol hoy, en un partido de semifinales del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Croacia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Una de las hinchas más fieles es la cantante Tini Stoessel, nno solo por haber nacido en el país austral, sino porque, además, es novia del jugador Rodrigo De Paul. La artista estuvo presente en Qatar desde el partido entre Argentina y México, pero por múltiples compromisos laborales no pudo asistir a los dos últimos encuentros. Sin embargo, en sus redes sociales demuestra todo su apoyo a su novio, y en general a la Selección liderada por Lionel Messi.

Así celebró Tini la victoria de Argentina

Mientras estaba en Madrid, Tini Stoessel publicó un ‘alocado’ video gritando por el triunfo de la albiceleste. La artista mostró las imágenes del final del partido donde se observaba a Messi y el resto del equipo muy felices por el logro obtenido.

De fondo, se escucha gritar a la artista, junto con varias personas que se encontraban a su alrededor, quienes también comenzaron a aplaudir. El video lo acompañó con Emoji de una bandera de Argentina y un corazón rojo.

“Rodrigo ya sabes todo. Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encaras cada cosa que te pasa a pesar que tu condición física no haya sido la ideal, dejaste todo en la cancha. Para mí fue un honor haberte podido acompañar, siempre, en las buenas, pero más en las malas. Te amo, gracias por estas palabras y por darme tanto amor. Vamos Argentina, carajo”, escribió la joven artista de 25 años, como respuesta a un mensaje que el jugador también le había dedicado en su cuenta de Instagram.

En el post, que ya cuenta con casi 4 millones de likes, se lee: “esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí.