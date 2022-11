‘Nostradamus Moderno’ vaticinó al ganador del Mundial Catar 2022

Athos Salomé es oriundo de Minas Gerais, un estado del norte de Brasil. Hace un tiempo, el parapsicólogo se ganó el título de ‘Nostradamus Moderno’, pues predijo varios hechos que resultaron ocurriendo más adelante. Por ejemplo, vaticinó la pandemia del covid-19, la muerte de la reina Isabel II y la compra de Twitter por parte de Elon Musk.

En esta época de fiebre de fútbol, varios astrólogos, videntes y otras personas para dado sus predicciones sobre lo que ocurrirá en Qatar 2022. Recientemente, el hombre de 36 años concedió una entrevista al periódico Daily Star Sport, y allí entregó sus predicciones para la final del Mundial.

El parapsicólogo Athos Salomé, ha acertado a una serie de predicciones del pasado, entre ellas, la muerte de la reina Isabel II. Esto dijo sobre el ganador de la Copa del Mundo. EFE/ André Coelho Foto: EFE - André Coelho

¿Cuál equipo será el ganador del Mundial de Qatar 2022?

El parapsicólogo se animó a dar el nombre de los cincos equipos que, para él, tienen más opción de llegar más lejos en la Copa del Mundo: Argentina, Brasil, Bélgica, Inglaterra y Francia. “Analizando la Cábala según el año de los juegos 2022, fecha de inicio y letras de los nombres de los países que jugarán, podemos encontrar en la final a Argentina, Brasil, Bélgica, Francia e Inglaterra”, dijo.

Desde que comenzó el torneo, se ha dicho que Brasil sería el ganador de su sexta Copa Mundial. De hecho, se hace referencia a un capítulo de Los Simpson, donde se muestra al equipo carioca obtener la victoria en su hexacampeonato.

El capítulo de la serie creada por Matt Groening, es el 16 de la temporada 25, y lleva como título Tú no tienes que ser árbitro. Allí, Homero dirige la final de Copa entre Brasil y España, y el equipo latinoamericano se alza en el triunfo.

Sin embargo, aunque ‘Nostradamus Moderno’ no duda en lo que puede lograr su país, cree que no será en esta edición. “En un episodio de 2011, Homero Simpson está leyendo una revista de crucigramas resueltos y una de las oraciones escritas dice ‘Brasil es el hexacampeón, pero no menciona que sería campeón justamente en Qatar. Particularmente no siento que Brasil pueda ser hexa, creo que pueden estar en la final, no ser campeones”, acotó.

Así las cosas, para la final, Athos Salomé se la juega por un país europeo y uno latino: “podemos ver la disputa de copa entre la tierra del tango, Argentina y el país centroeuropeo, Francia”, aseguró, aunque no se atrevió a mencionar cuál de los dos se quedaría con la copa.

